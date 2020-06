Italijanska La Repubblica zvrdi : Dogovorena razmjena Pjanića i Arthura

Italijanska La Repubblica javlja da su Juventus i Barcelona dogovorili razmjenu veznjaka Miralema Pjanića i Arthura Mela te da će posao biti završen do 30. juna.

Dvije strane već duže vremena razgovaraju o ovoj razmjeni igrača, tačnije od početka aprila ove godine, a ranije su mediji u Italiji objavili da je Pjanić dogovorio sve uslove s Barcelonom te da je jedino ostalo da se Arthur prvo predomisli i zatim prihvati Juventusove uslove.



Bianconerima je puno više vremena trebalo da uvjere Arthura da dođe u Torino, s obzirom na to da je on u više navrata izrazio želju da ostane u Barceloni, no na kraju je shvatio da za njega nema mjesta u ovom španskom klubu i da mu je najbolje pronaći novu sredinu.

Također, La Repubblica piše da će posao biti zaključen prije 30. juna, odnosno u narednih osam dana.



Katalonski Sport nedavno je objavio kako je Pjanić već dogovorio uslove ugovora s katalonskim gigantom te da će potpisati četverogodišnji ugovor.

