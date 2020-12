Italija tuguje. Umro je veliki Paolo Rossi

Ušasna 2020. nastavlja uzimati svoje žrtve. Točno dvije sedmice nakon što je umro Diego Armando Maradona, svijet fudbala ostao je bez još jedne velike ikone. U 64. godini umro je jedan od najboljih talijanskih fudbalera svih vremena, legendarni Paolo Rossi.

Kako je Rossi posljednjih godina surađivao s postajom RAI, tužnu je vijest oko 1:30 ujutro objavio urednik RAI Sporta Enrico Varriale.

”Užasna vijest. Napustio nas je Paolo Rossi”, napisao je Varriale pa je dodao:

”Nezaboravni Pablito, čovjek u kojeg smo se zaljubili u to ljeto 1982. i koji je posljednjih godina bio dragocjen i kompetentan radni kolega u RAI-u.”

Vijest je potvrdila i Rossijeva supruga Federica Cappelletti, a još nisu poznati uzroci smrti.

Italy World Cup winner Paolo Rossi dies at the age of 64 https://t.co/OBexsdbdL5 pic.twitter.com/Bi2JHIM50r