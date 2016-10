Istraživanje pojašnjava : Zašto se ‘zaljubimo’ u osobu koju prvi put vidimo?

Jeste li se nekada zapitali zašto vas privlači osoba koju prvi put sretnete na ulici? Pa, to nije ljubav na prvi pogled, to je čista nauka na djelu.Istraživanje iz 2006. otkriva da su ispitanicima koji su bili gladni bucmastije žele bile daleko privlačnije. Naučnici vjeruju da bi ovaj nakon mogao biti uvjetovan evolucijskim razvojem jer žene s viškom kilograma simboliziraju pristup do više izvora, jedan od njih je naravno i hrana.

Australijska studija pokazala je da žene više privlače muškarci s bradama od onih svježe obrijanih. Istraživanje je pokazalo da razlog trebamo opet potražiti u evoluciji. Žene nagonski osjećaju da su muškarci s bradom bolji očevi i da bi bili u stanju da zaštite svoju obitelj.



Mora postojati razlog zašto je se u toliko pjesama pop kulture spominje ‘ mala crvena haljina’. Žene koje nose haljine jarkih boja smatraju se privlačnijim jer crvena boja znak seksualne uzbuđenosti. Čak se i muškarci koji nose crveno smatraju uspješnijima. Opojni učinak crvene boje posebno važi u životinjskom svijetu.



Sljedeća pretpostavka je pomalo jeziva i frojdovska. Istraživači su otkrili da ljudi čiji su roditelji stariji ( 30 i više godina) privlače crte lica koje su odraz zrelosti nego mladenačkog izgleda.

Simetrično lice se univerzalo smatra privlačnijim jer je isto znak dobre genetike.

Muškarce privlače žene s višim glasovima koji su simbol mladosti i manje tjelesne figure. Nasuprot njima žene obično žele muškarce dubljeg glasa koji označava veće i masivnije tijelo.



Pas je vaš najbolji prijatelj kada je u pitanju upoznavanje suprotnog spola. 82% ljudi je izjavilo da im je samopouzdanje veće kada pored sebe imaju dlakavog, slinavog prijatelja. Dokazano je da vas psi čine pristupačnijim i simpatičnijim.



Čini se da se osmijeh smatra mnogo privlačnijom karakteristikom kod žena, nego muškaraca. Istraživanja pokazuju da se nasmiješene djevojke percipiraju kao ljepše, ali ako ste muškarac trebate biti na oprezu. Ista studija dokazuje da se muškarci koji slobodnije pokazuju emocije smatraju manje privlačnim.



Dobro dame, vrijeme je da spustite bronzer i maskaru jer istraživanja pokazuju da muškarci više vole prirodniji izgled. Navodno su žene koje nose 40 posto manje šminke privlačnije.



Sljedeća karakteristika se čini pomalo barbarska, ali dokazano je da su muškaraci s ožiljcima privlačniji ženama. Tako psiholog Robert Burriss kaže da su ožiljci posljedica nasilnog događaja i mogu se shvatiti kao znak hrabrosti i snage.

(Kliker.info-FTV)