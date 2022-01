Istraga o neredima 6. januara: Zašto ih Trump nije zaustavio?

Jedna od dvije republikanke odbora, kongresnica Liz Cheney iz Wyominga, glasna Trumpova kritičarka, rekla je za ABC-jevu emisiju “Ovaj tjedan”: “Mogao je reći [izgrednicima] da se povuku. On to nije učinio.”

Thompson je rekao: “Predsjednik je na sudu pokušavajući nas spriječiti da vidimo zapisnik” njegovih telefonskih poziva, drugih poruka i dokumenata dok su ga njegova kćer Ivanka Trump, republikanski zastupnici i dužnosnici Trumpove administracije pozivali da da izjavu pozivajući više od 800 njegovih pristaša unutar Kapitola da napuste zgradu.

“Ono što radi tipičan je način rada Donalda Trumpa”, rekao je Thompson. “Tuži, ide na sud, pokušava odugovlačiti. Ali uvjereni smo da ćemo imati pristup tih 187 minuta.”

Američki žalbeni sud u Washingtonu presudio je da istražni odbor ima “jedinstveno vitalni interes” vidjeti sve dokumente koji se odnose na nerede i njihovo planiranje, no Trump je apelirao na Vrhovni sud da poništi presudu nižeg suda, rekavši da Bijela kuća dokumente treba zaštititi od javnog objavljivanja.

Na skupu u blizini Bijele kuće prije nereda 6. januara 2021., Trump je pozvao pristaše da se “pakleno bore” na Capitolu kako bi spriječili zakonodavce da potvrde da ga je demokrat Joe Biden pobijedio na izborima u studenom 2020. godine. Više od 725 izgrednika uhićeno je i optuženo za niz kaznenih djela, od manjih poput neovlaštenog upada na posjed do težih zločina, uključujući napade na policiju.

Ignorirajući početne molbe da opozove prosvjednike, Trump je na kraju pustio kratki video pozivajući izgrednike da odu, ali im je rekao: “Volimo vas; vrlo ste posebni.”

Kako to čini do danas, Trump je u videu spomenuo lažnu teoriju zavjere da je on zapravo pobijedio na izborima, rekavši: “Znam vašu bol; znam da ste povrijeđeni. Imali smo izbore koji su nam ukradeni. Uvjerljivi izbori i svi to znaju. Pogotovo druga strana. Ali sada morate ići kući. Moramo imati mir.”

Nakon što je Kapitol na kraju očišćen od prosvjednika, Kongres je potvrdio Bidenovu izbornu pobjedu u ranim satima 7. januara.

Thompson je rekao da njegova komisija, koja uključuje sedam demokratskih zastupnika, Cheney i još jednog glasnog republikanskog kritičara Trumpa, kongresmena Adama Kinzingera iz Illinoisa, pomno promatra planiranje napada na Kapitol dok su ga neki republikanci Trumpa pokušavali zadržati na vlasti i spriječiti Bidenovu inauguraciju prošle godine 20. januara.

Thompson je rekao: “Znamo da je [Trump] želio da ljudi” dođu u Washington, rekavši im da će “biti divlje”.

Od posebnog interesa, rekao je Thompson, bili su razgovori koji su uključivali dužnosnike Bijele kuće i Trumpa u obližnjem hotelu Willard uoči skupa i tijekom nereda u Capitolu.

“To nije bila komedija pogrešaka, u to vas mogu uvjeriti”, rekao je Thompson. “Doći ćemo do onoga za što vjerujemo da je istina.”

“Činilo se da je to bio koordiniran napor među brojnim ljudima da se potkopaju izbori”, rekao je Thompson u intervjuu za ABC, a ne spontani prosvjed koji je izmakao kontroli dok su prosvjednici jurišali pored barijera u Kapitol, razbijali prozore i vrata i sukobljavali se s policijom.

Rekao je da komisija nastoji intervjuirati dvojicu republikanskih zastupnika koji podržavaju Trumpa, kongresmena Scotta Perryja iz Pennsylvanije i Jima Jordana iz Ohia, koji su igrali uloge u pokušaju poništavanja Bidenove pobjede.

“Nadao bih se da će doći dobrovoljno” kako bi svjedočili odboru, rekao je Thompson, ali nije isključio mogućnost da ih pozove.

Odbio je spekulirati o tome bi li odbor mogao proslijediti dokaze o pogrešnim postupcima u planiranju demonstracija 6. januara i Trumpovom nedjelovanju tokom njih Ministarstvu pravosuđa na mogući kazneni progon. No, rekao je kako se vijeće neće ustručavati da to učini ako odluči da je opravdano.

Trump nije prisustvovao Bidenovoj inauguraciji 20. januara 2021. i nastavio je tvrditi da su mu izbori ukradeni.

Trump se sve više politički pojavljivao, nagovještavajući moguću kampanju za ponovno preuzimanje Bijele kuće 2024. Trump je najavio planove za press konferenciju u četvrtak u svom skloništu na Floridi uz Atlantski ocean na jednogodišnju godišnjicu pobune na Kapitolu.

