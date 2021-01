Ispovijest glumice šokirala Srbiju: ‘Silovao me legendarni učitelj glume, i ne samo mene. To je monstruozna mreža‘

Dvadesetšestogodišnja srpska glumica Milena Radulović te još nekoliko djevojaka, među kojima su i maloljetnice, policiji su prijavile da ih je silovao ili seksualno uznemiravao poznati redatelj, scenarist te učitelj glume Miroslav Mika Aleksić (68), piše Blic.

– Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se – rekla je Radulović u velikoj ispovijesti za Blic koju je taj list objavio u svom nedjeljnom izdanju.

Radulović tvrdi da je Aleksić sustav zlostavljanja gradio desetljećima. Blic navodi da je škola glume koju vodi Aleksić cijenjena te da je djevojčice i dječaci upisuju s pet ili šest godina te da grupe polaznika broje 25 do 30 učenika. Na audicije za prijem u školu prijavljivalo bi se nekoliko stotina djece. Aleksić bi na tim audicijama odabrao po sedam ili osam najdarovitijih djevojčica i dječaka.

Između ostalih,Aleksićevu školu glume prošli su Nikola Kojo, Nikola Đuričko, Viktor Savić, Boris Milivojević, Vuk Kostić, Mirka Vasiljević, Marija Bergam, Mirjana Joković i Nada Macanković.

Radulović se u Aleksićevu školu upisala s 11 godina.

– Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu tjedno, išli u kazalište i gledali filmove. Bili smo kulturna, dobra djeca. U grupi se promovirala religija, a nastavni sati počinjali su molitvom “Oče naš”. Djevojčice su dolazile u suknjama, a dječaci u cipelama. Kosa i nokti morali su biti uredni. Škola je bila stroga, surova. (Aleksić) je bio vrlo strog. Svi su govorili: ‘On jeste surov, ali takav je Mika, ima svoje metode’. Postojala su javna pravila – rekla je Radulović.

Aleksić bi roditeljima primljene djece odmah rekao koliko školovanje košta te koja su pravila ponašanja. Blic navodi da bi im tada rekao i da je ovo “prvi i posljednji put da se s njima viđa” te da se djeca “mogu sama popeti na drugi kat i predati školarinu”.

– Govorio je da su djeca mali ljudi, a nama je godilo kada bi nam rekao da smo samostalni. Poništavao je roditelje i njihovu ulogu, no tada nam to nije bilo sumnjivo – dodala je Radulović. Aleksić je zbog svega navedenog kod polaznika stvarao osjećaj strahopoštovanja i bio im je vrhunski autoritet.

Radulović kaže da ju je Aleksić prvi puta silovao u studenom 2012. godine, kada je imala 17 godina, a on 61.

– Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo što uopće moguće. Nisam ga poznavala takvog i tada sam mislila da sam sama i jedina kojoj se to dogodilo. Bio je to šok. Slom! Škola i on za mene su bili druga obitelj. Zaista! – rekla je Radulović.

– Vodio je računa da se (seksualno zlostavljanje) dogodi tijekom sata, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici, ili u periodu kada se zbog prijemnog ispita na (Fakultetu dramske umjetnosti u Beogradu) intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da netko posumnja da se tu događa nešto toliko užasno – dodala je Radulović.

Aleksić je na isti način, tvrdi Radulović, seksualno zlostavljao i druge djevojke, neke od kojih su ga također prijavile policiji.

– Sve je pažljivo planirao. Koristio je to što smo bile u šoku. Osim toga, uvijek je bio prisutan osjećaj da smo u blizini mnogo druge djece – rekla je glumica za Blic te dodala da bi svaka djevojka koja bi pružila verbalni ili fizički otpor nailazila na upotrebu sile ili ignoriranje.

Radulović je za Blic rekla da se poslije silovanja osjećala nemoćno i slabo te da se stidjela.

– Nevjerojatan stid sam osjećala. Mrzila sam sebe, sramila se. Osjećala sam se krivom jer se nisam uspjela obraniti od napada. Bojala sam se reći roditeljima, pitala se hoću li ih time povrijediti i upropastiti im živote. Izmanipulirao me je tako da je kod mene proizveo osjećaje odgovornosti, krivice i straha da ću ostati sama.

Glumica je rekla da je tek kasnije potražila profesionalnu pomoć.

– Isprva nisam bila svjesna kakve posljedice dolaze s takvom traumom. One su došle tek kasnije. Puno je vremena moralo proći da bih stekla snagu koja je potrebna da o ovome progovorim. Pokušala sam se postaviti kao netko kome se mlađe djevojke mogu obratiti za pomoć – rekla je Radulović.

Glumica je potom otkrila da joj se u studenom javila još jedna djevojka koju je Aleksić zlostavljao. Nakon nje, javilo joj se još njih nekoliko.

– Odlučile smo da je vrijeme da ovo prestane. Skrivanje zločina i prešućivanje bilo bi jednako kao i sam zločin. Postale bismo sudionice ako bismo prešutjele da znamo da postoji još pet potencijalnih novih maloljetnih žrtava – dodala je Radulović te rekla da je odlučila javno istupiti kako bi upozorila potencijalne žrtve i njihove roditelje da se u Aleksićevoj školi “događaju strašne stvari”.

Radulović se sada nada da će se i druge javne osobe oglasiti nakon njezinog istupa.

– Ovo nije pitanje osobne satisfakcije, ovo se mora zaustaviti. Znam da se moj glas najviše čuje, a i najstarija sam među djevojkama koje su (Aleksića) prijavile. Osjećam ogromnu odgovornost prema društvu i prema toj djeci, ali i prema sebi. Ne bojim se osude javnosti. Ovo je monstruozna mreža u najvišem krugu društva koja je predstavljena kao najplemenitiji oblik umjetnosti i religije. Neizmjerno sam ponosna na djevojke. Ovo nije “Me Too” pokret. Molim vas da govorimo o silovanju maloljetnih osoba koje je Aleksić od rane dobi pripremao za taj čin – zaključila je glumica.

(Jutarnji list)