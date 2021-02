Irma Baralija : Uopšte mi nije jasno kako nekom može biti nejasno zašto neću sa SDA?

“Etnopolitikama je potrebna jasna podjela teritorija, jer to znači jasnu i čvrstu kontrolu nad javnim resursima. Najidealnija vizija tog načina vladanja ostvarena je u Mostaru u prethodnih 12 godina”, kaže Irma Baralija nakon konačnih rezultata izbora u Mostaru.

U intervjuu za Inforadar, a nakon izbora gradonačelnika koji je izazvao mnogo bure u javnosti, zbog čega je povedena svojevrsna hajka na nju instrumentalizirana od strane SDA, Baralija otvoreno govori o svemu onome što smo mogli da vidimo golim okom, ali i o dešavanjima iza političkih kulisa.

“Za svaku percepciju bilo koje stranke najveću odgovornost snose stranačka rukovodstva. Ja sam potpredsjednica Naše stranke, dio njenog najviše pozicioniranog rukovodstva, i snosim dio odgovornosti za njenu percepciju. S tim što tu percepciju smatram dobrom. Neće mi biti problem da se složim sa suprotnim ako me realnost demantuje, a to će pokazati izbori 2022. Ubjeđena sam da će Naša stranka imati veću podršku građana, pogotovo u HNK”, ističe Baralija.

Da li ste Vi izdajica? Da li se nakon lokalnih izbora u Mostaru osjećate kao izdajica?

BARALIJA: Da bi se nešto izdalo, mora se tome pripadati. Ja ne pripadam etnopolitikama, pa prema tome ne mogu ih ni izdati. Pripadam Mostaru, pripadam Bosni i Hercegovini, valjda je svima jasno da neko ko je vratio mogućnost demokratskog odlučivanja u Mostar nakon 12 godina ne može biti izdajica ovog grada i države.

Lider SDA Bakir Izetbegović Vas je etiketirao kao izdajicu, no istovremeno određene informacije govore da je on zajedno s liderom HDZ-a Draganom Čovićem radio na „etničkoj instrumentalizaciji“ Izbornog zakona, upravo po mjeri HDZ-a, a što Čović godinama pokušava da progura. Skida li time Izetbegović odgovornost sa sebe?

BARALIJA: Da, on to ne radi prvi put. Etnopolitikama je potrebna jasna podjela teritorija, jer to znači jasnu i čvrstu kontrolu nad javnim resursima. Najidealnija vizija tog načina vladanja ostvarena je u Mostaru u prethodnih 12 godina. Pa sjetite se snimka koji se pojavio pred izbore u kojem se jasno kaže: Što Salem kaže, Ljubo potpiše. Kontrola na lijevoj strani je apsolutno prepuštena SDA-u, a na desnoj HDZ-u. Ko se od njih potrudio da taj sistem poljulja, zašto Izetbegović nije tužio državu? Nakon presude, način na koji je sa Čovićem dogovorio provedbu izbora u Mostaru, kao uvertiru zaa promjene Izbornog zakona FBiH, je izraz njegove želje da se vladavina u vrijeme Ljube Bešlića nastavi legalnim putem. Pa Dom naroda FBiH je prepustio HDZ-u, a državni SNSD-u. To je čovjek koji se upustio u tužbu protiv Srbije za genocid unaprijed znajući da će je izgubiti, a kad je izgubio krivicu svalio na saradnike koje, pritom, nije ni sankcionisao. Uopšte mi nije jasno kako nekom može biti nejasno zašto neću sa SDA? Na svu sreću takvih je malo.

Da li Vi zapravo vjerujte, da li ste čuli, ili imate neke informacije, da će Izetbegović nekim rješenjima u Izbornom zakonu pristati na još veću etničko-teritorijalnu podjelu zemlje, upravo na ono za šta se Čović već dugo zalaže?

BARALIJA: Sudeći po načinu na koji su kreirali Statut Mostara, što nam je prezentirano prošle godine u okviru Sporazuma za Mostar, takva je opcija vrlo vjerovatna. Naime, za one koji se ne sjećaju, za Mostar su nam predožili Statut kojim se cementiraju etničke podjele na način da se daju još veće ovlasti današnjim gradskim područjima, nekadašnjim općinama, u kojima dominantno žive samo pripadnici jedne etničke skupina, a nauštrb jedinstvenog Mostara. Takva vizija Mostara a i Bosne i Hercegovine nama nije prihvatljiva jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da isključivost etnonacionalnog koncepta nikom u ovoj zemlji dugoročno ne čini dobro.

Baralija: Ja ne pripadam etnopolitikama, prema tome ne mogu ih ni izdati

Činjenica je da ovih dana prolazite svojevrsnu torturu u medijima pod kontrolom SDA, kao i na društvenim mrežama. Primate li prijetnje, osjećate li se fizički sigurno?

BARALIJA: Napadaju me SDA botovi. Vidjeli smo u predizbornoj kampanji koliki je njihov uticaj na našu realnost po rezultatima izbora. SDA je u strahovitom padu, i ne bojim ih se. Željela bih istaći da je mnogo više onih koji mi daju podršku. Hvala im.

Kako Vi komentirate špekulacije da je Mostar još ranije „prodan“ Čoviću i HDZ-u kako bi Izetbegović osigurao ruke HDZ-a u Vladi Federacije za izglasavanje novog Upravnog odbora KCUS-a sa novom-starom direktoricom, njegovom suprugom Sebijom Izetbegović? Ovo pitanje naprosto moramo da postavimo.

BARALIJA: Nema sumnje da je Izetbegović za uticaj supruge žrtvovao stranku koju mu je formirao otac, koji je u simboličkom imaginaju bošnjačke nacije najvažnija figura. Dakle, svi kadrovi koji su napustili tu stranku ili najavljuju da će je napustiti kao jedan od uslova za svoj ostanak postavljali su i smanjenje njenog uticaja. Nije pristao. Ja zato ne sumnjam da je zbog iste stvari spreman žrtvovati i Mostar.

Da li je, na kraju, Naša stranka ostala principijelna i dosljedna ranije utvrđenim stavovima i osvjetlala obraz građanske opcije? Mišljenja su podijeljenja.

BARALIJA: Vratite se još u 2018. Sjetite se onog NE nacionalnim strankama koje je bilo poređeno s Titovim NE Staljinu, historijskim NE, itd. Ja nisam to tako predstavljala, za mene je to NE, kao i ovo naše u Mostaru bio vrijedan, principijelan stav, možda i najdosljedniji u posljeratnoj bh. politici. Međutim, to je nastavak upravo toga NE, gdje se zaista dokazalo koliko ono može biti teško. U Sarajevu, u Tuzli, Zenici, to je lako reći. Pa eto, podsjetila bih one koji su za ondašnje NE govorili da je historijsko, neka ostanu dosljednji, ili neka se svugdje ponašaju isto.

Dobar dio glasača SDP-a pokušava da dokuči potez ove stranke u Mostaru. Da li SDP u Mostaru postao dio „bošnjačke reprezentacije“, ili je tek djelovao pragmatično?

BARALIJA: Ja bih voljela da postavite to pitanje SDP-u. Ja želim da vjerujem da je SDP u Mostaru naš prirodni saveznik i nastavit ću da se ponašam kao da je to tako.

Je li nakon svega Mostar odredio sudbinu “četvorke”? Konkretno, hoće li se “četvorka” raspasti zbog dešavanja u Mostaru? Ako tvrdite da neće, obrazložite vlastiti stav.

BARALIJA: Me ne. Pazite, u Mostaru i nije bilo “četvorke”, bio je BH blok. Četvorka je sarajevska priča, uključuje četiri stranke, kontekst djelovanja je apsolutno drugačiji, ali i interesi građana i građanki koje oni provode ih dodatno objedinjuju. Dakle, kako ja tu stvar iz Mostara vidim, odustati od “četvorke” bilo bi kao odustati od interesa 70 posto građana KS, jer to je taj procenat podrške strankama “četvorke” i njihovoj vladi koje su pokazale ankete još dok su bili “šestorka”. Mislim da nema razloga ni za pomisao na raspad “četvorke”.

Kad vratite stvar unatrag, jeste li se za ovo borili pred Međunarodnim sudom u Strazburu, iako lider SDA kaže da je on doveo izbore u Mostar?

BARALIJA: Ne. Ja sam se borila za izbore kakve imaju sve demokratske države, gdje svi imamo pravo birati koga želimo. Mostar je premali grad da bi ga se parcijaliziralo na nekakve geografske cjeline, pa eto građanima Starog Grada nije toliko u interesu ko će ući u vijeće s područja Jugozapada i obratno. Ta je podjela etnička. Međutim, bez obzira na takvu podjelu, ja sam sretna što su se izbori održali jer smo pokazali da na svim tim područjima imamo približno jednak broj glasova i s lijeve i desne strane. I da postoji politička opcija koja može imati podršku među svim etničkim skupinama u BiH.

Činjenica je da je od 1991. godine do danas koalicija SDA-HDZ najkonzistentnija ne samo u BiH, već i u regiji, pa su tako u dogovoru ovih stranaka mnoge reforme propadale zbog interesa jednih ili drugih, mnogi pravosudni procesi zaustavljani, najviše protiv Čovića, mnoga javna preduzeća urušena i propala, hiljade radnika ostajalo na ulici, dok je istovremeno moć čelništva ovih stranaka rasla. Uprkos svemu, kreiran je jak narativ da je SDA odlučujuća državotvorna snaga koja se bori za BiH, a Naša stranka, SDP i svi ostali u bloku lijevo od centra izdajnici. Kako je, po Vašem mišljenju, tako nešto uopće moguće, odnosno, da li ključnu odgovornost za ovakvo stanje snose rukovodstva vaših stranaka?

BARALIJA: Ne slažem se s konstatacijom da je narativ o SDA kao državotvornoj snazi jak. On jest u javnosti preeksponiran, ali ne i kod ljudi prihvaćen. Tačnije, on je bio jak, ali se već nekoliko godina počeo ozbiljno urušavati, tako da efekat te priče u javnosti ima samo jednu funkciju, da se vrati u uši onoga ko je priču kreirao i da mu stvori osjećaj podrške naroda. Te podrške nema u velikoj mjeri. Ista je priča i s navodnim izdajnicima. Naravno, za svaku percepciju bilo koje stranke najveću odgovornost snose stranačka rukovodstva. Ja sam potpredsjednica Naše stranke, dio njenog najviše pozicioniranog rukovodstva, i snosim dio odgovornosti za njenu percepciju. S tim što tu percepciju smatram dobrom. Neće mi biti problem da se složim sa suprotnim ako me realnost demantuje, a to će pokazati izbori 2022. Ubjeđena sam da će Naša stranka imati veću podršku građana, pogotovo u HNK.

Vanja Šunjić (Inforadar)