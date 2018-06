Valentin Inzko upro prstom : Dodik i Čović rade protiv institucija Bosne i Hercegovine !

Valentin Inzko ranije je izrazio zabrinutost što neki politički lideri rade protiv BiH, a kazao je i to da ga uznemirava retorika pojedinaca. Za N1 je komentarisao svoju izjavu rekavši da međunarodna zajednica to zna “imenom i prezimenom”.

– Sve je poznato, kaže Inzko, a na pitanje da li su to Dodik i Čović – odgovara:

– Ko još ima otcjepljenje u programu stranke. To je SNSD. Dodik je rekao da očekuje ujedinjenje Republike Srpske i Srbije u ovom vijeku. Vučić je to mjesecima ranije demantovao. Čović govori o planu B.

– Zato je međunarodna zajednica, imenom i prezimenom, HDZ i SNSD stranke dakle, ko to radi protiv institucija. Konkretno o Zakonu o krivičnom postupku. HDZ kaže da je evropski orijentiran, a oni bi to mogli da dokažu postupcima – a ne da se glasa protiv zakona. Meni je to žao, rekao je Inzko.

– Ova zemlja, ako bi se mogli dogovoriti o nekim stvarima, o pet stvari, to bi bila vladavina prava, dobra ekonomija, turizam, a niko ne gubi identitet. Razočaravajuće je da je bilo potrebno godina da se usvoje akcize. Sada će trebati godina da se 100 miliona podijeli između entiteta. Tužno je to, rekao je Inzko.

– Mogli bi se dogovoriti za infrastrukturu, zdravstvo, ekonomiju, nikome ne bi ništa falilo. MMF, Svjetska banka, EBRD bi da daju još više novca, a niko ne bi gubio identitet, svoje latinice, ćirilice, kulture. Za nas je BiH po tome interesantna. Ovo nije dosadna zemlja. Ima toliko kultura i religija, poručio je Inzko.

Kazao je da ima brojnih primjera zajedničkog života u BiH, međutim “na vrhu politike – sve je više različitosti”.

(Kliker.info-SB)