Intervju koji je čekala cijela Amerika : ‘Lijepa djevojčica. Bilo bi šteta da joj se mami nešto dogodi…’ (VIDEO)

Glumica u porno filmovima koja tvrdi da je imala seksualne odnose s Donaldom Trumpom prije nego što je postao predsjednik, izjavila je u nedjelju kako su joj prijetili 2011. godine na parkiralištu kako bi je spriječili da govori o tim odnosima.

Stormy Daniels, čiji je pravo ime Stephanie Clifford, izjavila je prema transkriptu intervjua za CBS News da joj se, dok je s parkinga s malodobnom kćerkom išla prema prostoriji za fitnes, približio nepoznati muškarac i zaprijetio joj.

“Čovjek mi je prišao i rekao: ‘Ostavi Trumpa na miru. Zaboravi tu priču’. Zatim se nagnuo, pogledao moju kćer i rekao: ‘Lijepa djevojčica. Bilo bi šteta da joj se mami nešto dogodi’. A onda je otišao”, rekla je Stormy Daniels.

Ona je 6. marta tužila predsjednika, navodeći da Trump nikada nije potpisao ugovor s njom da šuti o “intimnom” odnosu između njih.

Između ostalog, Stormy je u intevju kazala kako je njihov ljubavni susret započeo kada ju je Trump pozvao u hotel, a ona vidjela magazin na kojem je Trump bio na naslovnici.

– Rekla sam mu: ‘Bilo bi dobro da te tim magazinom nalupam po guzi…’ On je na to svukao hlače i rekao: ‘Može’.

No to je bilo onako više za šalu. Cijelo vrijeme uspoređivao me je sa svojom kćerkom, a na kraju mi je rekao kako mu je bilo odlično i kako sam ga iznenadila, kako me ljudi podcjenjuju…, kazala je porno zvijezda.

Nastup Stormy Daniels izazvao je problem Trumpu nakon intervjua prošle sedmice na CNN-u s bivšim Playboy modelom Karen McDougal, u kojem je zečica opisala desetomjesečnu aferu s Trumpom koja se dogodila 2006. godine.

Trump je bio u braku sa suprugom Melanijom tijekom oba navodna izvanbračna odnosa. Prva dama pratila je Trumpa ovog vikenda na Floridu, gdje je predsjednik otišao u svoj golf klub. Trump se u nedjelju vratio u Bijelu kuću, ali glasnogovornica Bijele kuće je rekla kako je Melania ostala a sinom koji je na školskim praznicima.

Stormy Daniels je rekla da su ona i Trump imali seksualne odnose samo jednom, ali da ga je vidjela u drugim prilikama i da je ostala u kontaktu s njim. Rekla je, međutim, da je šezdesetogodišnji Trump nije privlačio te 2006. godine, kad je ona imala 27 godina.

Bijela kuća je odbila da je Trump imao vezu s Stormy Daniels, iako je Trumpov odvjetnik Michael Cohen izjavio kako joj je tokom kampanje za predsjedničke izbore 2016. godine Trump platio 130.000 dolara iz svog džepa.

