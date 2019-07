Institut za istraživanje genocida Kanada : Dignite ruke od BiH

Povodom antibosanskog djelovanje predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović saopštenjem za javnost oglasio se i Institut za istraživanje genocida Kanada. Prenosimo ga u cjelosti.

Vaše izjave: da je “BiH danas pod kontrolom militantnog islama, koji je dominantan u određivanju stavova”, da se u “BiH vraćaju hiljade boraca sa sirijskog ratišta”, te da se u “BiH naoružavaju selefije i da ih se hiljade nalazi na granici sa Hrvatskom odnosno Evropskom unijom”, vas označavaju kao lidera hrvatske velikodržavne ideologije, koja ima cilj stvaranje velike Hrvatske na račun podjele i uništenja države BiH i posebno bošnjačkog naroda.



Ali trebate znati da je prošlo vrijeme velikohrvatske nadmoćnosti i nametanja “istina” koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. Trebate znati da je BiH ostala državna i društvena zajednica kroz dugu svoju povijest. Za razliku od Hrvatske, BiH je imala dublju državnu i društvenu slobodu zahvaljujući svome historijskom, državnom trajanju. Zato je teško zamisliti ideju Evrope poslije zločina agresije Hrvatske na BiH, zločina koji je dubinu bosanske slobode sveo na vaš prezir države BiH. BiH je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i to vama najviše smeta.



Kao što su se patriote u i van BiH uspjeli suprotstaviti velikohrvatskom agresoru, tako će se i dans suprostaviti vama i sličnim vama koji rade protiv jedne evropske države čiji društveni modus je uzela EU za svoju zajedničku egzistenciju. Računajte na one koji se neće odreći svoje države. Vaša kontinuirana antibosanska kampanja je osuđena od svih istinskih prijatelja ponosne države BiH. Bosanski narodi i građani, posebno oni u Kanadi, vas preziru.



Vi učestvujete u Čovićevom udruženom antidržavnom, antibosanskom poduhvatu sa Miloradom Dodikom i Aleksandrom Vučićem u razbijanju jedinstvene i suverene države BiH. U Srebrenici, Prijedoru, Ahmićima, nije bilo radikalnog islama, ali je bio genocid. Vaše izjave imaju samo jedan cilj sakrivanje grijeha Hrvatske u agresivnom razbijanju jedinstvene i suverene države BiH. Hrvatska politika se nikada do kraja nije ogradila od razbijanja države BiH.



Vaše izjave jasno govore da vi, kao predsjednica Hrvatske, stojite iza najnovije reinkarnacije politike iz devedesetih godina, politike koja je uspostavila paradržavu u suverenoj i međunardno priznatoj državi BiH, takozvanu Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu, koja je pravosnažno osuđena od Haškog tribunala.



BiH je ponosna zemlja njenih hrabrih sinova i ponosnih kćeri koji su uvijek budni i prkosni od sna. Zato vaše neljudske izjave ne mogu ništa ugroziti u BiH. Ali zato govore o vašoj ličnosti, političkoj profilaciji i liderskim težnjama koji će završili na marginama povijesti.



U BiH, gdje su se vijekovima sudarale egoistične namjere različitih kultura i civilizacija, je ostalo rasuto na desetine hiljada stećaka. To su nadgrobni spomenici koji nijednom carstvu ni uticaju nisu priklonili, već su ostali vjerni sebi i onome što su u BiH mogli naći. Nakon agresivno genocidnog iskustva u BiH, vjerujemo da oni koji su znali tako vjerovati, klesati, voljeti, pisati i umirati ne treba da se plaše nijedne antibosanske izjave, ni oni ni one generacije koje su ih naslijedile.



IGK poziva na jačanje državne bosanske koalicije sa misijom borbe protiv antibosanstva i antibošnjaštva, negiranja bosanskoga identiteta, bosanskog jezika, bosanske kulture, historije i tradicije i samog bića države BiH, borbe za institucionalizaciju kulture sjećanja, koja će bosansko državno pitanje uzdići kao kosmičko pitanje od koga zavisi opstanak ne samo države BiH, već i mnogih državnih zajednica u svijetu.



IGK poručuje da smo svjesni ovakvih “prijatelja” i da još jače lobiramo za državu BiH. Mi ne odustajmo od naše BiH. Pozivamo bosansku dijasporu da se ujedini na platformi bosanske koalicije. Učimo našu djecu o prirodnoj i društvenoj ljepoti BiH. Ne smijemo dizati ruke od BiH zbog onih koji su se žrtvovali da bi se u njoj danas živjelo i da bismo mogli otići u svoju rodnu grudu. BiH je preživjela i gore neprijatelje u prošlosti. BiH je svaki dan jača i to znaju oni koji je vole, ali i oni koji je ne vole, te zato je i ne prestaju napadati, navodi se u saopštenju Instituta za istraživanje genocida Kanada .