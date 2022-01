Inspirisao generaciju tokom pokreta za građanska prava : Umro Sidney Poitier, prvi Afroamerikanac dobitnik Oscara za najboljeg glumca

Sidney Poitier, koji je probio rasne barijere kao prvi Afroamerikanac dobitnik Oskara za najboljeg glumca za ulogu u filmu “Ljiljani u polju”, i inspirisao generaciju tokom pokreta za građanska prava, preminuo je u 94. godini, rekao je u petak zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova Bahama.

Eugene Torchon-Newry, vršilac dužnosti generalnog direktora Ministarstva vanjskih poslova, potvrdio je Poitierovu smrt.

Poitier je ostavio zapaženo filmsko nasljeđe u jednoj godini s tri filma 1967. u vrijeme kada je u većem dijelu Sjedinjenih Država prevladavala segregacija.

U filmu “Pogodi ko dolazi na večeru” igrao je Afroamerikanca sa belom verenicom, a “U vrelini noći” bio je Virgil Tibs, policajac koji se suočava sa rasizmom tokom istrage za ubistvo. Takođe je glumio učitelja u teškoj londonskoj školi te godine u filmu “Gospodinu, s ljubavlju”.

Poitier je osvojio Oskara za najboljeg glumca za film “Ljiljani u polju” 1963. godine, glumeći majstora koji pomaže njemačkim časnim sestrama da grade kapelu u pustinji. Pet godina prije toga Poitier je bio prvi Afroamerikanac nominiran za Oskara za glavnu mušku ulogu za ulogu u “Neposlušni”.

Njegov lik Tibbsa iz “U vrelini noći” ovjekovečen je u dva nastavka – “Zovu me gospodin Tibbs!” 1970. i “Organizacija” 1971. – i postala je osnova televizijske serije “U vrelini noći” s Carrollom O'Connor i Howardom Rollinsom u glavnim ulogama.

Njegovi drugi klasični filmovi iz tog doba uključuju “A Patch of Blue” iz 1965. u kojem se s njegovim likom sprijateljila slijepa bjelkinja, “The Blackboard Jungle” i “A Raisin in the Sun”, koje je Poitier također izvodio na Brodveju.

“Pokazao nam je kako da posegnemo za zvijezdama,” napisala je nagrađivana glumica Whoopi Goldberg na Twitteru.

“Dostojanstvo, normalnost, snaga, izvrsnost i čista energija koju ste unijeli u svoje uloge pokazali su nam da smo mi, kao crnci, važni!!!”, napisala je oskarovka Viola Davis na Twitteru.

Poitier je rođen u Majamiju 20. februara 1927. godine, odrastao je na farmi paradajza na Bahamima i imao je samo jednu godinu formalnog školovanja. Borio se protiv siromaštva, nepismenosti i predrasuda kako bi postao jedan od prvih afroameričkih glumaca koji su poznati i prihvaćeni u glavnim ulogama pred svjetskom publikom.

Poitier je pažljivo birao svoje uloge, zakopavajući staru holivudsku ideju da se afroamerički glumci mogu pojaviti samo u ulogama čistača cipela, konduktera i sobarica.

“Volim te, poštujem te, oponašam te”, rekao je jednom Poitieru na javnoj ceremoniji Denzel Washington, još jedan dobitnik Oskara.

Kao reditelj, Poitier je radio sa svojim prijateljem Harryjem Belafonteom i Billom Cosbyjem u “Uptown Saturday Night” 1974. i Richardom Pryorom i Gene Wilderom iz 1980-ih u filmu “Stir Crazy”.

