Inicijativa Saše Magazinovića : Aprilski paket ponovo pred parlamentarcima

Pred državnim parlamentarcima uskoro će se naći prijedlog ustavnih promjena poznatiji kao Aprilski paket. Riječ je o izmjenama kojim se u bh. sistem uvodi funkcija jednog predsjednika države, ali i funkcija državnog premijera. Prijedlog ustavnih promjena u proceduru će uputiti Klub zastupnika SDP-a BiH.

S obzirom na to da je posljednjih dana u centralama bosanskohercegovačkih političkih stranaka intenzivirana priča o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, Klub zastupnika SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odlučio je da ovu priču vrati u okvire državnih institucija. Odnosno, u Parlamentarnu skupštini BiH koja u konačnici jedina ima ovlasti da mijenja Ustav BiH.



Kako javlja Klix.ba šef Kluba zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović rekao je na današnjoj konferenciji za medije kako se od razgovora o uspostavi vlasti odjednom došlo do priče o ustavnim promjenama.



“To se desilo preko noći, jer jučer je Godišnji nacionalni plan (ANP) bio glavna tema. Onda smo se probudili i odjednom glavna tema nisu ni ANP, ni formiranje vlasti, već izmjene Ustava BiH. Postoje dvije opcije, ili je ANP dogovoren pa smo prešli na teže teme ili su odustali od ANP-a”, rekao je Magazinović.



Kako kaže, oni koji su na vlasti diktiraju politički tempo i teme koje će se naći na dnevnom redu, a njihova odluka je da se bave promjenama Ustava BiH. Posebno je istakao da je ovo prva parlamentarna većina koja nije uspjela ni da formira Vijeće ministara BiH, ali bi da mijenja Ustav BiH.



“Mi iz SDP-a imamo poruku za njih, a ona glasi: Ustav BiH ne mijenja ni Glavno vijeće HNS-a, ni Sabor SNSD-a, a ni Kongres SDA. Ustav se jedino može mijenjati u Parlamentarnoj skupštini BiH. Svi oni odlično znaju procedure za promjenu Ustava BiH, što znači da svjesno razgovore o ustavnim promjenama izmještaju iz institucija BiH”, kazao je Magazinović.



U ime SDP-a pozvao je stranke koje čine parlamentarnu većinu da opismene svoje prijedloge i upute ih u parlamentarnu proceduru, a međunarodnu zajednicu pozvao je da prekine praksu ohrabrivanja vaninstitucionalnog djelovanja.



“Da bismo im pokazali kako se to radi, mi ćemo u proceduru uputiti amnadmane na Ustav BiH. Ovaj set amandmana na Ustav BiH javnosti je poznat kao Aprilski paket. Zašto Aprilski paket? Zato što je to jedini paket ustavnih promjena koji je u proteklih više od 20 godina usaglašen i koji su podržali svi. I Milorad Dodik, i Dragan Čović i Bakir Izetbegović i Branislav Borenović i Mirko Šarović i Nermin Nikšić, ali i čitava međunarodna zajednica”, rekao je Magazinović.



Podsjetio je da oni koji su bili protiv Aprilskog paketa danas više ne postoje na političkoj sceni ne bježeći od toga da su možda neki u međuvremenu i promijenili mišljenje o Aprilskom paketu, ali da to ne mijenja činjenicu kako se niko ne može nazvati izdajnikom, jer podržava ove promjene Ustava BiH.



Objasnio je da je suština prijedloga koji je ranije usaglašen između HDZ-a, SNSD-a, SDS-a, SSDA, SDP-a i PDP-a jačanje kapaciteta PSBiH, transformacija uloge Doma naroda PSBiH, uspostavljanje kataloga vitalnog nacionalnog interesa, definisanje raspuštanja PSBiH, uvođenje funkcije predsjednika i potpredsjednika BiH koji se biraju u PSBiH, jačanje ovlasti predsjednika i Predsjedništva BiH, uvođenje mogućnosti njihove smjene, jačanje uloge premijera BiH (predsjednika Vijeća ministara BiH) i jačanje uloge Vijeća ministara BiH.



“Jedno je sigurno, u ovom prijedlogu niko nije izdajnik, jer su ga svi pisali i ranije podržali. Priču o ustavnim promjenama vraćamo u PSBiH”, kazao je Magazinović dodajući da je SDP u januaru 2018. godine pripremio “Ustav Republike Bosne i Hercegovine” te da nije isključeno da će se i ovaj prijedlog u budućnosti naći pred državnim parlamentarcima.



Aprilski paket u Parlamentarnoj skupštini BiH oboren je 2006. godine zahvaljujući glasovima zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu na čijem čelu se nalazio Haris Silajdžić.