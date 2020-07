Inicijativa “Moja adresa : Srebrenica”: Srebrenica želi promjenu politike

Na brojne špekulacije u javnosti o nekoliko kandidata za načelnika Srebrenice iz srpskih stranaka, iz inicijative “Moja adresa: Srebrenica” poručuju da njihov rad i djelovanje ne ovisi o snazi političkih oponenata, već od društvenih vrijednosti iza kojih stoje, prenosi Anadolu Agency (AA).

“Važno je, zbog djece i mladosti koja bira da ovdje živi, radi, školuje se, da promijenimo odnose u Srebrenici. Vrijeme je da prilike dobiju vrijedni i radni ljudi, da učinimo da bude bolje dobiti posao u nekoj firmi, nego što nam je sada prestiž dobiti posao u opštini. Stižu neke bolje poruke ovih dana, ne damo se isprovocirati, gradimo priču o dobrim politikama, kako za Bošnjake, tako i sve druge građane Srebrenice bez obzira na nacionalnu ili drugu pripadnost”, poručio je Alija Tabaković, čiju su kandidaturu za načelnika podržale stranke okupljene oko inicijative “Moja adresa: Srebrenica”.

Tabaković dodaje da je za Srebrenicu važno da se ljudi u nju vraćaju, da dijaspora ima interes da ulaže, a i da će međunarodna zajednica znati pružiti podršku ukoliko se desi zaokret u odnosima na lokalu.

“U danima pred 11. juli, prepoznajemo važnost suočavanja sa činjenicama o genocidu. Znamo da je naša najvažnija zadaća odgojiti generacije koje ne mrze. To možemo samo uraditi svojim primjerom. Zato, neka ne strahuju naše komšije Srbi od promjena, jer je moja ideja vodilja učiniti Srebrenicu otvorenim gradom za sve. Neće biti sankcija za one koji nas ne podrže, kao što to prijete neki drugi, moja ruka će biti ispružena, kako bi zajedno napredovali”, zaključio je Tabaković.

(Kliker.info-AA)