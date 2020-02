Inicijativa Dragana Mektića : Pozivam Srbe da se distanciraju od opasne Dodikove politike

Dra

Zastupnik Srpske demokratske stranke (SDS) u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Mektić pozvao je u četvrtak Srbe u Bosni i Hercegovini da se distanciraju od politike člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

U razgovoru za Al Jazeeru optužio je Dodika da “srpski narod vodi u propast” i da građane “gura u konflikt” nakon što je Dodik najavio izlazak bh. entiteta Republika Srpska iz Bosne i Hercegovine i raspad zemlje ako strane sudije i dalje budu u sastavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je zaoštrilo političke tenzije u zemlji, a građane dovelo u strah od izbijanja novih konflikta.

“Ovo je vrlo ozbiljna situacija za srpski narod u Bosni i Hercegovini. Pozivam srpski narod da se distancira od Dodikove politike i da se vrati nekoliko koraka unazad, da stabilizujemo situaciju, da sjednemo i da pregovaramo isključivo u okviru Ustava [Bosne i Hercegovine] i Dejtonskog mirovnog sporazuma dok ne bude kasno za to”, rekao je Mektić.

‘Dodik više ne odlučuje zdravim razumom’

Dodik je blokirao rad državnih organa Bosne i Hercegovine nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio dio Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS-a i javno poljoprivredno zemljište proglasio isključivom nadležnošću države.

Takva odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izazvala je oštre reakcije u RS-u, čije vlasti smatraju da to zemljište treba biti u vlasništvu entiteta i da je svaka drugačija odluka “planirani udar na RS”.

Dodik je najavio i raspisivanje referenduma od otcjepljenju RS-a od Bosne i Hercegovine ako trojica od devet sudija, koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, i dalje budu prisutna u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, optužujući ih da rade protiv RS-a.

Mektić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, ne isključuje mogućnost da će Dodik “preduzeti ekstremnije korake” ako ne bude zaustavljen u tome, ocjenjujući da bi to bilo pogubno za sve u Bosni i Hercegovini.

“On [Dodik] više ne odlučuje zdravim razumom. U spasavanju vlastite kože on se neće libiti da uvuče srpski narod i RS u ogromne probleme, pa bila to i neka vrsta sukoba, jer to je jedina situacija u kojoj on može da spasava vlastitu kožu”, rekao je Mektić.

Dodaje da je to pogrešan put i da srpski narod i RS imaju svoje mjesto u Bosni i Hercegovini kao državi, a da probleme treba rješavati mirnim putem.

Opozicija u RS-u optužuje Dodika za umiješanost u korupciju i zloupotrebu službenog položaja, kao i za njegov utjecaj na pravosuđe u zemlji.

‘Međunarodna zajednica mora djelovati radikalno’

Govoreći o načinu izlaska iz krize, Mektić je kazao da međunarodni faktor mora preduzeti “radikalne poteze”.

“Ne vidim unutrašnje zdrave snage koje ove probleme mogu da zaustave, naročito što te zdrave snage moraju da budu na sve tri strane”, rekao je Mektić, optužujući međunarodnu zajednicu da je dijelom doprinijela tenzijama, zbog inertnog ponašanja dosad.

“Moja zabrinutost je realna i osnovana. Ko god misli da nije gura nas u još veće probleme”, zaključio je Mektić.

Iz Vijeća za provedbu mira (PIC), bez Rusije, saopćili su u srijedu navečer da se Bosna i Hercegovina, kao jedinstvena i suverena država, sastoji od dva entiteta, koji nemaju pravo na otcjepljenje.

Predstavnike političkih stranaka u Bosni i Hercegovini pozvali su na poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma.

