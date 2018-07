“Infarkt” završnica u Sočiju: Hrvatska nakon penala izborila polufinale SP (Video)

Reprezentacija Hrvatske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je poslije boljeg izvođenja penala savladala domaćina Mundijala selekciju Rusije rezultatom 4:3. U regularnom dijelu meča bilo je 1:1, a nakon produžetaka 2:2.



Prvo poluvrijeme u Sočiju očekivano je donijelo tvrdu i borbenu utakmicu. Rusija je ipak igrala otvorenije nego protiv Španije, ali na prava uzbuđenja se čekalo punih pola sata.

Rusija je povela protiv u 31. minuti fenomenalnim golom Čeriševa. Fudbaler Villarreala je majstorskim udarcem sa vrha šesnaesterca matirao nemoćnog Subašića, koji je samo pogledom ispratio loptu kako ulazi u same rašlje.

Ipak, samo osam minuta kasnije Hrvati su izveli dobru akciju koju je nakon ubačaja Mandžukića u gol glavom pretvorio Kramarić za 1:1 nakon prvog dijela igre.

Slično se igralo i u nastavku, a Hrvatska je mogla do preokreta u 59. minuti. Nakon konfuzije u domaćoj odbrani lopta je došla do Perišića, ali je fudbaler Intera slabijom desnom nogom sa svega nekoliko metara pogodio stativu, iako su mnogi već vidjeli loptu u mreži.

Dalićevi izabranici su imali više od igre do kraja meča, ali teško su stvarali prilike i ušlo se u produžetke.

Činilo se da su Rusi spremniji za dodatnih 30 minuta, jer su se na povrede žalili Subašić i Vrsaljko, ali u 101. minuti uslijedio je pravi šok za domaćina Mundijala. Nakon kornera sjajno je skočio Domagoj Vida i lopta je završila u mreži za veliko slavlje Hrvata.

Do kraja smo gledali pokušaje Rusa do dođu do poravnanja i penala, a pet minuta prije kraja nakon prekida i ubačaja Džagoeva, na pravom mjestu našao se Fernandez i glavom je poravnao na 2:2, te su o putniku u polufinale odlučivali jedanaesterci.

U prvoj seriji slab udarac Smolova zaustavio je Subašić, a siguran je bio Brozović. Džagoev je potom pogodio za Ruse, a Akinfeeev je odbranio šut Kovačića. Fernandez je u trećoj seriji katastrofalno šutirao pored gola, a Modrić je uz mnogo sreće vratio Hrvatima prednost. Ignašević je bio jako siguran za 2:2, baš kao i Vida koji je doveo Hrvatsku nadomak pobjede. Kuzjajev je produžio nadu Rusima u petoj seriji, a odlučujući penal realizovao je Rakitić za plasman Hrvata u polufinale u kojem će u srijedu igrati protiv Engleske.

