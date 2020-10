Imunolog Borislav Kmenov tvrdi : “Studije su pokazale da oni koji imaju normalan nivo vitamina D rijetko oboljevaju od COVID-19”

Imunolog Borislav Kamenov izjavio je u Danu uživo da je vitamin D najvažniji za zaštitu organizma od korona virusa, kao i od ostalih sezonskih virusa. On je istakao da odrasle osobe trebaju da unesu i do 10.000 jedinica ovog vitamina kako bi se odbranili od bolesti, dok je taj broj kod mlađih ljudi 5.000.

“Nesporna je djelotvornost vitamina D, i upravo mislim da tu leži tajna zašto se bolest intenzivirala u posljednje vrijeme. Zato što dok je bilo lijepo vrijeme, dok je bilo sunca, mi smo dobijali vitamin D i preko sunca. Mnogi su našli i zamjenu, oni koji imaju niske vrijednosti tog vitamina. Sada, kada više nema tog vitamina, usmjereni smo na substituciju, a mi nju vršimo izuzetno malim dozama. Znam puno prijatelja koji piju 400 jedinica, najviše 1000, i oni misle da je to dovoljno”, navodi Kamenov i objašnjava da postoje preporuke koje govore da mladi ljudi trebaju da uzimaju i do 5.000 jedinica, a stariji 10.000 jedinica dnevno.

On ističe da za oboljele trebaju da budu enormno velike doze, kao i da građani i dalje uzimaju premalo D vitamina.

“Mi ne poznajemo virus dovoljno, ali svoj organizam bi trebalo da prepoznamo. Ako nemamo dovoljno vitamina D, onda smo izuzetno izloženi riziku razboljevanja od COVID-19. Ne kažem da mjere nisu važne, ali za ovo vrijeme nisu dovoljne”, naglašava Kamenov.

Podsjeća da se je i ranije preporučivao vitamin D, i da se nakon toga smanjio broj oboljelih, ali upozorava da se promjenom vremena situacija promijenila i da ga je neophodno uzimati.

Upozorava da se dešavalo, pogotovo u SAD-u, da su pojedini pacijenti pretjerivali sa uzimanjem ovog vitamina, pa su neki od njih uzimali i po 80.000 jedinica.

“To može sve lijepo da se prati i da budemo uvjereni da neće doći do predoziranja. Mada, bespotreban je strah od predoziranja. Bilo je bolesnih ljudi koji su dobijali i do 100.000 jedinica, i nakon toga su ustali trećeg dana“, napominje on.

Kamenov na pojedine komentare ljekara da za toliko uzimanje vitamina D ne postoji stručni protokol, odgovara kontrapitanjem: “Koliko ljudi još može da strada dok se ne promijeni protokol. Do tada može da prođe i 20 godina”.

On je istakao da je pored vitamina D veoma važno stanje organizma, a pogotovo stanje crijeva, odnosno digestivnog trakta.

“Oni ljudi koji imaju nadimanja, i koji se truju mlijekom, ili nekim drugim namirnicama, imaju veliku količinu toksina koji se takmiče u potrošnji vitamina D. A taj vitamin ubija virus u suštini. I ne samo što ga ubije, već i onemogućava žestoki ćelijski odgovor”, naglašava Kamenov.

“Studije su pokazale da oni koji imaju normalan nivo vitamina D rijetko oboljevaju od COVID-19, a svi oni koji imaju nizak vitamin D oboljevaju i vrlo često stradaju”, zaključuje Kamenov.

(Kliker.info-N1)