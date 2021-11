Impresivan skup u Banja Luci : Bosna i Hercegovina, ni srpska, ni bošnjačka, ni hrvatska, ali i srpska i bošnjačka i hrvtaska, zemlja svih nas! (Foto)

U Banjoj Luci, prvi put od rata u Bosni i Hercegovini, organizovana je svečana akademija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Nakon što su im u nekoliko sala otkazali gostoprimstvo, akademija je premještena u prostorije Banjalučkog velesajma.

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDPBiH, kaže da su vrijednosti ZAVNOBiH-a zajedničke svim građanima u Bosni i Hercegovini i da je sada, kada vladajuće etnonacionalne političke stranke ponovo podstiču podjele među građanima, vrlo važno baš iz Banje Luke poslati poruke mira i zajedništva.

Kako javlja Buka Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić je izarazio veliko zadovoljstvo oraganizacijom ovog događaja u Banja Luci poručivši „Ovo je prigodan datum da pokažemo da poštujemo ono što je krenulo prije 900 godina od Kulina bana pa preko onoga što je ruradilo 240 vijećnika ZAVNOBIH-a. Smatram da ne postoji niko u ovoj zemlji ko može imati bilo šta protiv onoga da BiH nije ni srpska, ni Hvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimansaka zemlja zbratimljenih naroda u kojoj ćemo svi biti jednaki na svakom pedlju ove zemlje“.

Povodom Dana državnosti akademik Slavo Kukić je podsjetio kako su delegati ZAVNOBIH-a u rezoluciji i proglasu narodu poslali poruku da BiH nije ni srpska, ni hvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska zemlja zbratimljenih naroda. Naveo je i kako je Jugoslavija do 1971. godine bila zemlja koja je do BDP bila jednaka Japanu i čak ispred Francuske. „Danas tu istu BiH pokušavaju uništavati na sve moguće načine i u ime sva tri naroda. To što se večeras ovdje događa je prvi signal da u tome definitivno neće uspjet“, poručio je Kukić.

(Kliker.info-agencije)