Imponzantan skup na Trgu Krajine u Banjoj Luci : Više od 15.000 građana tražilo ‘Pravdu za Davida’

Više od 15. 000 građana iz cijele BiH prisutvovalo je večeras na Trgu Krajine u Banja Luci. Oni su na velikom protestu tražili istinu i pravdu za ubijenog mladića Davida Dragičevića.

– Dragi sine, dušo moja, dragi Davide dušo naša. Subota je 104. dan. Saučesništvo u ubistvu je teži zločin od ubistva. Saučesnici i ubice koji ste ga oteli, silovali i ubili i na kraju položili u kanalizaciju. Sve ste mogli uraditi, ali da mi ubijete dijete i to na takav način državo. Da, ponavljam državo. David je rođen iz ljubavi, ovaj trg ovdje ste vi zločinci i ubice napravili svojom konferencijom 26. marta ove godine – poručio je Davidov otac Davor Dragičević sa Trga Krajine.

Dragičević je pozdravio sve okupljene građane i zahvalio im se na podršci.

– Ovim sotonama i ubicama dokazujemo da smo mi ljudi koji traže dvije riječi- istinu i pravdu. Pogledajte koga ste ubili. Ubili ste budućnost ove države. To ni najgori zločinci ne bi uradili. Želimire Leptiru, Vrećo, Darko Iliću i drugi ja sa ovog trga poručujem, ne budete li do oktobarskih izbora riješili ubistvo onako kako treba tih izbora neće biti – istakao je Davor Dragičević.

Davidova majka Suzana okupljenima je zahvalila “što joj pomažu da David ne bude ono što su rekli, narkoman i lopov”.

– Ljudi moji pogledajte mene i Davora, kažu da smo Soroševci. To govore oni koji su stavili cijenu na svoju djecu. Moje dijete nema cijenu. Hvala vam još jednom svima. Pravda za svu našu djecu. Ovo je borba za vas i vašu djecu. Borite se za vašu djecu, vašu unučad. Kažu dobiću otkaz, pa šta onda. Mile, Milorade mislila sam da si glavni Baja, ali nisi, Lukač je – poručila je Davidova majka Suzana.

Nakon uvodnog obraćanja puštena je Davidova pjesma “Klinac iz geta” u izvođenju “Dubioza kolektiva”, a građani su je sa podignutim pesnicama u glas pjevali. Nakon toga pušten je snimak konferencije od 26. marta koju su građani izviždali.

Pušten je i snimak obraćanja ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Draga Lukača u Narodnoj skupštini RS, koji su okupljeni izviždali.

– Dobro večer građani Banja Luke koji ste stigli iz raznih krajeva BiH, ali iz drugih zemalja. Vi koji večeras stojite na ovom Trgu pokazali ste da ste ljudi i da zbog budućnosti naše djece ne smijemo da šutimo – poručila je Ljiljana Tešanović.

Danijela Ratešić Došen je zbog prisustva ljudi i iz drugih zemalja njene riječi okupljenima pročitala na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Okupljenima se obratio i Muriz Memić, otac tragično nastradalog Dženana Memića iz Sarajeva.

– Sudbina je mene i Davora spojila na najgori način. Suvišno je bilo šta reći posebno nakon majke Suzane koja je smogla snage za razliku od moje supruge koja nije smogla snage da dođe na jedan skup. Da nije bilo Ifeta Feradeta advokata, ja ne bih bio tu. Čovjek već dvije godine radi bez marke. Ima još dobrih ljudi i u MUP-ovima i u tužilaštvima i borimo se za pravdu. Prvi zaključak je bio da je bilo ubistvo, a ustvari tužilaštvo je tri mjeseca tražilo neke Rome koje će optužiti. U federalnom MUP-u nestao je lakirani komad jer su shvatili da ne pripada nijednom vozilu – kazao je Memić.

I ja i Davor smo umrli onaj dan kada su umrla naša djeca. Niti spavam, niti jedem kako treba, dodao je Muriz Memić.

Memić se na kraju zahvalio na podršci i zagrlio sa Davorom.

– Davor je nama pružio podršku kada nam je trebala i mi ćemo njemu do kraja. Pravda za Dženana, Davida pravda za sve nas – rekla je Dženanova sestra Arijana.

Okupljenim na Trgu Krajine obratila se i Spasenija Aranđelović, majka tragično stradale Danijele Aranđelović iz Tuzle.

– Dobro veče dragi građani, hvala vam do neba što ste došli da podržite pravdu za Davida. To je pravda za svu našu djecu. Ja sam Spasenija Aranđelović majka ubijene Danijele. Desilo se to 2002. godine. Saznala sam da je Danijela izgubila život u saobraćajnoj nesreće, na magistralnom putu Orašje- Sarajevo, u naseljenom mjestu Ljubače”, istakla je Spasenija Aranđelović i dodala je vrlo brzo otkrila da se nije radilo o saobraćajnoj nesreći, a da su kola Danijele pronađena ispred kuće tužiteljice tuzlanskog kantona Kovačević Danice.

Ja i moja porodica trpimo torturu punih 15 godina, jer ne žele da se otkriju imena tatinih sinova koji su odgovorni za Danijelinu smrt. Pokušali su me udaviti. Moja borba traje 15 godina i trajaće dok sam živa, a istinu sam sigurno saznala, ali Tužilaštvo treba da počne raditi svoj posao i da zadovolji istinu. Imam sve dokaze koje oni uporno sakrivaju – rekla je majka tragično stradale dvadesetogodišnje Danijele.

