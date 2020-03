Imenovana nova Vlada KS na čelu sa Marijom Nenadićem : Ovo su svi ministri, sa biografijama

Nakon višesatne rasprave sa 18 glasova za, 15 protiv i 2 sudržana Skupština KS potvrdila je novu Vladu KS na čelu sa premijerom Mariom Nenadićem. Ministri i premijer položili su zakletvu.

Novu vlast u Kantonu Sarajevo činit će SDA kao vodeća stranka koja ima 10 zastupnika u Skupštini, potom SBB (4 zastupnika), DF ( 3 zastupnika) i jedan zastupnik BOSS-a.

Za ministricu pravde i uprave imenovana je Mersa Kustura (SDA), za ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić (SDA), za ministricu komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč (SDA), za ministra saobraćaja Adi Kalem (SDA), za ministra finansija Jasmin Halebić (SDA), za ministra kulture i sporta Kenan Alikadić (SDA), a za ministra za boračka pitanja Hajrudin Grabovica (SDA).

Ispred SBB-a je u Vladu KS imenovan Ismir Jusko za ministra unutrašnjih poslova, Anis Krivić za ministra obrazovanja, nauke i mladih te Jasna Agić za ministricu rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.

Ministri DF-a u Vladi KS su Rusmir Mesihović u svojstvu ministra zdravstva i Draško Jeličić u svojstvu ministra privrede.

RUSMIR MESIHOVIĆ

Rusmir Mesihović je rođen 1964. godine u Sarajevu, gdje je završio Medicinski fakultet na kojem je obavio i specijalizaciju te doktorirao 2002. godine. Od 1982. godine je bio član Komunističke partije Jugoslavije, a gašenjem ove partije 1990. godine prelazi u Socijaldemokratsku partiju u kojoj je i danas. Po završetku medicinskog fakulteta 1988. godine zaposlio se na Klinici za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Na sarajevskom Medicinskom fakultetu, gdje i danas predaje, prošao je put od asistenta do redovnog profesora. Na KCUS-u je od 2003. do 2011. godine obavljao funkcije šefa i zamjenika šefa na nekoliko klinika, odnosno odjela.

Na općim izborima 2006. i 2010. godine kao kandidat SDP-a nije osvojio dovoljan broj glasova za direktan izbor u Parlament Federacije BiH (FBiH), ali mu je oba puta dodijeljeno kompenzacijsko mjesto. Drugi mandat u federalnom parlamentu prekida 2011. godine, jer je imenovan za federalnog ministra zdravstva. Na općim izborima 2014. godine Mesihović je bio treći put kandidat za federalni parlament gdje je izabran sa 1.833 glasa. Postavljen je za generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 2015. godine. Iste godine je smijenjen sa te funkcije.

DRAŠKO JELIČIĆ

Draško Jeličić (DF) bio je pomoćnik direktora Službe za zajedničke poslove Federalne vlade, nekadašnji direktor Sprinda, karijeru nastavlja kao ministar privrede Kantona Sarajevo.

ISMIR JUSKO

Ismir Jusko (SBB) rođen je 18. juna 1971. godine u Zuttlingenu – Savezna Republika Njemačka. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, kao i Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, na kojem je magistrirao i pohađa doktorski studij. Tokom 25‐godišnje radne i sportske karijere, ostvario je zavidne rezultate i dobio eminentna domaća i međunarodna priznanja, a u svemu što je radio, stekao radno i menadžersko iskustvo. U Ministarstvu za unutrašnje poslove BiH radio je od 1990. do 1996. godine, gdje je u Specijalnoj jedinici policije obavljao poslove i zadatke od policajca specijalca, komandira odjeljenja, komandira voda, zamjenika komandira čete, do pomoćnika komandanta Specijalne jedinice. U ovom periodu također je bio instruktor taktike specijalnih dejstava, antiterorističke borbe, bliske zaštite VIP ličnosti, specijalne i opće fizičke pripreme pripadnika Specijalne jedinice MUP BiH.

Od decembra 1996. do marta 2007. godine bio je uposlenik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje je obavljao dužnost šefa Tima za antiterorizam. U tom periodu, proveo je pet mjeseci na edukacijama u SAD u posebnim kampovima za antiterorizam, gdje je uspješno završio kurs za borbu protiv terorizma i rješavanje kriznih situacija. Tokom rada u Ambasadi SAD u Sarajevu, za svoj rad je dobio devet priznanja od State Department‐a. Kao instruktor je radio sa Ministarstvom sigurnosti BiH ‐ Specijalnom jedinicom BiH – SIPA, Odjeljenjem za zaštitu VIP ličnosti i Jedinicom za specijalnu podršku Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, te Specijalnom jedinicom Federalne uprave policije, Jedinicom za specijalističku podršku MUP Kantona Sarajevo i Zatvorskom policijom. Od 2010. do januara 2013., i od septembra 2013. do novembra 2014. godine radio je u Ministarstvu sigurnosti BiH – Agencija za policijsku podršku na dužnosti šefa Kabineta direktora, a od januara do septembra iste godine bio je savjetnik ministra sigurnosti BiH. Od novembra 2015. do maja 2016. obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a iza sebe ima ministarsku poziciju u Ministarstvu komunikacija i saobraćaja BiH, te poziciju ministra za boračka pitanja KS.

ANIS KRIVIĆ

Ministarstvo obrazovanja KS vodit će Anis Krivić, koji je definitivno novo ime na političkoj sceni u BiH. Za Krivića je poznato da je član SBB-a, te da trenutno obnaša funkciju glavnog inspektora za obrazovanje u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Radio je i u privatnom sektoru.

JASNA AGIĆ

Rođena u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu, Prvu gimnaziju i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Po zanimanju dipl. ekonomista. Svoj dosadašnji radni vijek provela u institucijama na nivou FBiH i BiH, obavljajući poslove iz oblasti ekonomije, sa akcentom na finansije, računovodstvo, reviziju i javne nabavke. Bila je predsjednik i ĉlan u upravnim i nadzornim odborima Službe za zapošljavanje i drugim institucijama u KS.

NIHADA GLAMOČ

Za poziciju ministrice komunalne privrede i infrastrukture KS imenovana je Nihada Glamoč, koja je donedavno obnašala poziciju direktorice KJKP Sarajevogas, ali je smijenjena u oktobru prošle godine. Diplomirani je inžinjer mašinstva.

JASMIN HALEBIĆ

Za poziciju ministra finansija imenovan je Jasmin Halebić (SDA), on je rođen 1974. godine u Konjicu. Osnovu školu završio u Konjicu, pohađao srednju vojnu školu u Rajlovcu do 1992. U periodu 1992.-1995. bio pripadnik Armije BiH. Nakon rata upisao Ekonomski fakultet u Mostaru, potom otišao na studij u Iran gdje je diplomirao poslovnu ekonomiju, a nakon toga okončao i magistarski studij. U BiH se vratio 2003. g. i zaposlio se u računovodstvenoj profesiji. Od 2006. prešao na Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet. Doktorat iz ekonomskih nauka stekao je 2009. na Ekonomskom fakultetu prošao zvanja višeg asistenta, docenta, a trenutno je vanredni profesor na oblasti Ekonomska teorija i politika. Prije preuzimanja dužnosti ministra finansija u Kantonu Sarajevo prof.dr. Jasmin Halebić, bio je dekan Ekonomskog fakulteta. Autor više naučnih i stručnih članaka i jedne knjige. Oženjen i otac troje djece.

MERSA KUSTURA

Također manje poznato na političkoj sceni lice bit će ministrica pravde i uprave Mersa Kustura. Ona je ujedno i sekretar Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo.

FARUK KAPIDŽIĆ

Za poziciju ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša imenovan je Faruk Kapidžić (SDA), inače idejni tvorac Avaz Twist Towera. Kapidžić, kako se navodi jedan je od poznatijih bh. arhitekata savremenosti, a ne krije zadovoljstvo što u karijeri ima referencu kakva je kreiranje „uvrnutog“ tornja od 175 metara. Dolazi iz privatnog sektora.

ADI KALEM

Ministarstvo saobraćaja KS predvodit će Adi Kalem (SDA), on je rođen 1985. godine u Sarajevu. Magistrirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Dugogodišnji je uposlenik turske kompanije Cengiz Insaat, Ticaret ve Sanayi iz Istanbula, a radio je i na projektima od državnog značaja, poput izgradnje pojedinih dionica koridora Vc. Aktivno govori turski i engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

HAJRUDIN GRABOVICA

Hajrudin Grabovica (SDA) novi je ministar za boračka pitanja KS. Penzionisani je general OS BiH, a prema biografiji učestvovao je u pravljenju strukture MO i OS BiH. Kada je riječ o Ministarstvu za pitanja boraca ističe da poznaje problematiku braniteljske populacije. Učestvovao je u rješavanju statusnih pitanja branilaca: stambena problematika – zbrinjavanje svih kategorija branilaca.

Kao komandant VFBiH neposredno je učestvovao u pružanju pomoći povratnicima u izgradnji i obnovi objekata i infrastrukture, posebno u istočnoj Bosni. Bio je kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH.

KENAN ALIKADIĆ

Alikadić trenutno vrši funkciju direktora Kulturno sportskog centra u Vogošći. Dugogodišnji je sportski radnik. Vijećnik je Općinskog vijeća Vogošća. Bio juniorski i seniorski reprezentativac u karateu. Nosilac zlatne plakete Općina Vogošća.

(Kliker.info-NAP)