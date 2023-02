Imam iz Kozarca se izvinio na hutbi, oglasio se i Rijaset IZ

Povodom sporne izjave imama iz Kozarca Amir-ef. Mahića, Rijaset Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini izdao je saopćenje.

Agencija MINA ovo saopćenje prenosi u cijelosti:

“Imam iz Kozarca hfz. Amir-ef. Mahić na hutbi održanoj 27. januara 2023. godine, izrekao je nekoliko neprimjerenih rečenica o Svetom Savi, velikom vjerskom autoritetu Srpske pravoslavne crkve i samoj Crkvi. Netom po saznanju o tome, Rijaset Islamske zajednice je stupio u kontakt s Muftijstvom bihaćkim, pod čijom ingerencijom je i Medžlis Islamske zajenice Kozarac. Oni su nam kazali da su već poduzeli korake i od samog Hafiza Mahića zatražili izjašnjenje o tome, što je on i učinio.

U svom izvinjenju pored ostalog je naveo: ‘Svjestan sam težine koje te riječi nose sa sobom i najmanje što mogu da uradim jeste da uputim ljudsko i profesionalno izvinjenje za ono što je kazano, a uvrjedljivo je za pravoslavne vjernike i njihovu crkvenu zajednicu. Želim da kažem da imami u Islamskoj zajednici imaju potpunu slobodu u kreiranju sadržaja hutbi, te samim time i moja hutba, koja je medijski publikovana, nije instruisana bilo političkim ili sličnim motivima, ali jeste djelimično posljedica ukupnih otežavajućih okolnosti u kojima se Bošnjaci u ovom entitetu od poslije rata nalaze. Isto tako, žao mi je što se određeni navodi ove hutbe koriste u dnevnopolitičke svrhe, te na taj način želi da se stvori ambijent međuvjerske ostrašćenosti, koja, kako je već rečeno sa moje strane, niti institucije čiji sam zaposlenik, ne postoji, a što potvrđuje vrijeme u proteklim decenijama u kojem imami nisu ničim doprinijeli međunacionalnim ili međuvjerskim tenzijama.’

U svojoj današnjoj hutbi Amir-ef. Mahić je rekao:

‘Moja namjera nije bila povrijediti ničija vjerska osjećanja, posebno mojih prijatelja i komšija, sveštenstva i pripadnika pravoslavne crkve. U nekim zaključcima sam očito bio preoštar i zbog toga ako su moje riječi bilo koga uznemirile ili povrijedile, koristim ovu priliku da uputim iskreno javno izvinjenje. Izražavam svoje kajanje zbog toga. Želja mi je bila ukazati na prisutni fenomen zloupotrebe i instrumentalizacije vjere u nečasne svrhe i kakve posljedice u društvu nastaju kada vjera postane sredstvo manipulacije i ideološke zloupotrebe.

Mi, ovdje u Kozarcu, smo na svojim leđima osjetili šta znači zloupotreba vjere, jer smo ubijani i zatvarani u logore zato što smo bili Bošnjaci muslimani, odnosno po nečemu drugačiji. Bili smo, i nažalost ostali, žrtva, kojoj se ni nakon trideset godina ne iskazuje bilo kakvo žaljenje, već naprotiv iskazuju nam se riječi mržnje i čine ružna djela… Još jednom koristim priliku da iskažem svoje iskreno izvinjenje i žaljenje onima koji se osjećaju uvrjeđenim, te pozivam sve nosioce javnih funkcija i institucija da ovo ne zloupotrebljavaju i ne koriste u dnevno političke svrhe dajući tome političku dimenziju.’

“Iako je hfz. Amir-ef. Mahić izvanredan imam, odgovoran i posvećen svom radu, s velikim ugledom i bez ijedne mrlje u svom djelovanju, on je morao biti svjestan činjenice da je javna ličnost i da njegove riječi i maju posebnu težinu, i da se posebno vagaju. Stoga će se morati javno očitovati o ovome pred disciplinskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH, jer bez obzira na sve okolnosti i razloge: VJERSKA OSJEĆANJA SE NE SMIJU VRIJEĐATI. Islamska zajednica je do sada dosljedno branila pravo na vjerska uvjerenja i dizala svoj glas protiv svake povrede tog prava. Ona će to, bez sumnje, činiti i ubuduće”, navode iz IZ BiH.

“Islamska zajednica odbacuje sve insinuacije kojima se ovaj događaj želi predstaviti kao dio planskog djelovanja, kako vjerskog tako i političkog vođstva bošnjačkog naroda. Riječ je, isključivo, o ličnom stavu iza kojeg ne stoji Islamska zajednica i njeni zvanični organi.

Ne znamo, pak, čije stavove zastupa RTRS, koji je povodom ovog incidentnog slučaja čitav jedan narod nazvao ‘potomcima turskog okupatora’ (RTRS, 2. februar 2023), iako se nije oglašavao, niti sumnjičio za ‘raspirivanje vjerske mržnje’ kada su visoki politički i vjerski funkcioneri srpskog naroda izrazito ružno govorili o islamu i njegovim vrijednostima“, navedeno je.

(N1)