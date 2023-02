Ilija Cvitanović : HDZ 1990 neće dati svoje potpise za novu vlast. Osmorci želim sve najbolje

Politička previranja i turbulencija unutar stranaka koje čine koaliciju “Osmorka” glavna su tema na političkoj sceni proteklih nekoliko dana.

Jedan od mogućih scenarija bio je da se koaliciji priključi i HDZ 1990 čime bi se relaksirali situacija u smislu da bi nekim strankama bilo teže uvjetovati svoju podršku zarad podrške novoj Vladi FBiH.

Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ 1990 u razgovoru za Raport govorio je o problemima unutar ove koalicije, ali i očekivanjima od noev vlasti. Osvrnuo se i na novi saziv Vijeća ministara BiH.

Nisam optimističan

Podsjetimo, problemi u Osmorci su krenuli od izlaska NES BiH i SBiH iz dogovora oko formiranja vlasti na državnom nivou. Kulminacija se desila prije nekoliko dana na glasanju za državne delegate. SDP je računao da će dobiti državnog delegata u Klub Bošnjaka, međutim SBiH-a je ugurao svog, dok je ZNG svog postavio u Klub Hrvata.

Ilija Cvitanović za Raport je kazao da je vrlo neizvjesna sudbina koalicije “Osmorka”.

“Ukoliko su svoj odnos gradili na povjerenju i uzajamnom poštivanju, sve će savladati. Mislim da je to jedini način da sačuvaju zajedništvo. Iako je uvijek u politici vrlo teško zadržati nekog zajedničkog imenitelja između toliko političkih subjekata. Ukoliko nisu krenuli na taj način, ne vjerujem da ima perspektivu i budućnost taj odnos. Vrlo brzo će sve vrijeme pokazati. Evidentno je da u javnost izlazi puno međusobnog nerazumijevanja, dalo bi se kazati i nepoštovanja. Vrlo im je neizvjesna sudbina. Mada, ja im želim sve najbolje”, kazao je Cvitanović.

Međutim, nije puno optimističnije ni kada je riječ o koaliciji stranaka “Osmorke” i HDZ-a.

“Očekivao sam da ćemo u javnosti malo više vidjeti programa i stvari koje su bitne za sve nas. Postoji i tu na nivou BiH nekoliko stvari koje želim vidjeti. Želim vidjeti međusobno uvažavanje, dogovor. Ne želim davati podršku nečemu što dovodi do dalje podjele u društvu. Gdje dolazi do sukobljavanja, mržnje među narodima… Ne znam do kojeg nivoa je to došlo. Mi u ovom trenutku nemamo taj koalicijski dogovor ni sa HDZ-om niti Osmorkom. Dakle, mi smo u potpunosti slobodni. Ponašat ćemo se u interesu BiH i svih njenih građana i naroda koji nas je birao”, istaknuo je.

Potom je dodao:

Ilija Cvitanović: Nemamo politički dogovor

“Teško je to sve održati. Vidite koji su problemi i turbulencije unutar te koalicije. Dajemo im tih 100 dana, pa ćemo vidjeti efekte njihovog rada. Ne želim uopšte prejudicirati kako će završiti ta koalicija. Teško je to sve zajedno održati”, smatra Cvitanović.

Nermin Nikšić je nedavno kazao da će se u narednim danima, do ponedjeljka, pokušati osigurati potpisi poslanika kako bi “demonstrirali većinu“ u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Pitali smo Cvitanovića da li će HDZ 1990 pridružiti se ovim potpisima.

“HDZ 1990 je stranka koja dolazi iz hrvatskog naroda. I nikada nije bila niti će ikada biti dio selektivnih vlada na bilo kojoj razini. Nemamo politički dogovor niti smo dio bilo koje političke koalicije na razini Federacije. Nismo dio većine i nikakav potpis ne možemo davati nikome u ovom trenutku”, izričit je bio lider ove partije.

U posljednje vrijeme često svjedočimo prijetnjama o blokiranju nove Vlade Federacije BiH. Prijetnje pretežno dolaze od Stranke demokratske akcije (SDA). Upravo lider ove partije je u javnosti često govorio da ukoliko ne budu dio vlasti da će se osjetiti “reakcija naroda”.

“Ako nam je Evropska komisija dala status kandidata za otvaranje pregovora za pristupanje EU, bilo bi se vrlo neozbiljno baviti se bilo kakvim blokadama. Onaj koji će biti spreman blokirati, nosit će odgovornost za budućnost BiH, za njenu euroatlantsku perspektivu. Nisam siguran da je pametno da međunarodna zajednica identificira bilo koga kao onoga što blokira procese”, kazao je.

Očekuju se blokade različitih proces na razini BiH

Kada riječ o ponašanju OHR-a u narednom periodu te da li će biti neki adekvatnih rješenja, Cvitanović smatra da to nije njihov zadatak.

“Ne vjerujem da će nametati neka nova rješenja. Ne vjerujem da je njegova zadaća da rješava probleme. To je zadaća domaćih političara. Treba da zajedno sjednu u interesu svih građana BiH i pronađu dogovor. I da okrenu BiH u jedinom mogućem smjeru, to su euroatlantske integracije. Ne vjerujem da će OHR nametati rješenja”, pojasnio je.

Na samom kraju razgovora za Raport osvrnuo se i na novi saziv Vijeća ministara BiH.

“Puno je upitnika ostalo iza saziva novog Vijeća ministara. I u kadrovskom i u stručnom dijelu sazivu. O njihovoj politički prošlosti, perspektivi. U demokratskoj praksi bilo bi logično dati neko vrijeme da vidimo u kojem će to pravcu ići. To je nekih 100 dana, pa ih onda ocjenjivati. Nisam pretjerani optimista u pojedine kadrove. Nisam siguran da su vodilje bila kompetencija, nego političko kadroviranje. Negdje se vrlo brzo očekuju blokade različitih procesa na razini BiH”, zaključio je Cvitanović za Raport.

