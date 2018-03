Ilija Cvitanović : Cilj je okupiti većinu stranaka i ponuditi alternativu lošoj politici predstavljanja Hrvata

– Predsjednik HDZ-a je rekao da ukoliko bi se do sedmog mjeseca riješilo pitanje izbornog zakona BIH bi mogla dobiti kandidatski status, međutim prilikom posjete Grabar Kitarovič gospodin Čović je kazao da će to pitanje biti riješeno do petog mjeseca ove godine. Da li se svjesno ide na to da se Izborni zakon nikako ne promijeni i na mostarizaciju cijele BiH?

CVITANOVIĆ: Ne bi me čudilo da postoje i takve namjere da se Izborni zakon uopće ne promijeni i da ostane nekakav status quo, gdje će se zadržati pozicije u vlasti i očito većina tih ljudi koja je u ovom trenutku na vlasti želi zadržati moć, kontrolu nad javnim poduzećima i nad javnim resursima, a sve pod krinkom borbe za nacionalne interese. Što se tiče kandidacijskog statusa jasno je da je povjerenik za proširenje EU rekao da nije učinjeno dovoljno na evropskom putu i na reformama u Bosni i Hercegovini i da se nikako ne može očekivati kandidatski status prije izbora 2018.godine. Ja sam siguran da EU nije zadovoljna onim što je aktuelna vlast uradila i da neće zbog nerada postojeće strukture omogućiti kandidatski status BiH i na taj način im dati vjetar u leđa jer ničim to nisu zaslužili.

– BiH je konačno predala oodgovore na Upitnik. Od evropskog komesara mogli smo čuti pohvale na račun domaćih političara. Zna se da te pohvale i nisu opravdane, zbog čega su onda iznesene?

CVITANOVIĆ: Slušao sam izlaganje gospodina Junkcera vrlo pažljivo i nisam osjetio nikakve pohvale u njegovom izlaganju, već sam osjetio jedno olakšanje na način da je komentarisao, kako je napokon se odgovorilo na Upitnik koji će tek biti na razmatranju. Dakle, nije tu bilo pohvala kako se pokušava predstaviti javnosti u BiH, da nas je neko pohvalio zbog predaje Upitnika nakon toliko vremena, što je neviđeno u svim zemljama koje su već prošle isti put. Osjetio sam želju da ostale stvari koje BiH mora uraditi idu brže, a nikakvu pohvalu postojećoj strukturi.

– U srijedu je u Sarajevu trebala biti održana sjednica HDZ 1990, ali je odložena zbog protesta, na njoj se trebalo raspravljati o kandidaturama na sljedećim izborima.

CVITANOVIĆ: Nismo održali tu sjednicu zbog prosvjeda i vremenskih neprilika koje su se dogodile, sjednica će se održati u utorak, ali imamo zaključke našeg najvišeg stranačkog tijela između dva sabora, a to je Središnji odbor. HDZ 1900 će pouditi hrvatskom narodu mogućnost izbora i alternativu ovoj lošoj politici u predstavljanju Hrvata.

– Hoće li HDZ 1990 samostalno na izbore ili u sklopu šireg bloka hrvatskih stranaka?

CVITANOVIĆ: Cilj nam je u svakom slučaju okupiti većinu stranaka koje dolaze iz reda hrvatskog naroda, a koje ne sudjeluju u vlasti u ovom trenutku, jer smo apsolutno nezadovoljni dosadašnjim radom postojeće strukture koja obnaša vlast. Vjerujem da ćemo imati dovoljno i odgovornosti, poštovanja jednih prema drugima i dogovoriti jednu kvalitetnu predizbornu koaliciju koja će napokon omogućiti na promijenimo predstavnike Hrvata na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.

(Kliker.info-Vijesti)