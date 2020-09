Ikona pokreta za ženska prava : Umrla sutkinja Vrhovnog suda SAD Ruth Bader Ginsburg

Slavna sutkinja Vrhovnog suda Sjedinjenih Država Ruth Bader Ginsburg, preminula je usljed komplikacija s tumorom od kojeg je bolovala već duže vrijeme. Sutkinja Ginsburg je urmla u svom domu u glavnom američkom gradu Washingtonu, okružena članovima svoje obitelji. Imala je 87 godina.

Naša zemlja je izgubila sudiju od povijesne važnosti, kazao je u saopćenju večeras sudija Vrhovnog suda, John Roberts.

Sutkinja Ginsburg je bila na mjestu sudije Vrhovnog suda od 1993. godine, a bila je poznata – i omiljena – kao šampion prava žena.

Smrt sutkinje Ginsburg, čiji su mladost i uspon ka mjestu u Vrhovnom sudu ovjekovječeni u filmu ” On the basisi of sex”, iz 2018. godine., ostavlja upražnjeno mjesto u najvišoj zakonskoj instituciji u Americi , koje bi predsjednik Trump po zakonu mogao popuniti konzervativnim kandidatom i time učvrstiti konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu.

Medjutim, National Public Radio je javio večeras da je tek nekoliko dana pred smrt Bader Ginsburg izdiktirala svojoj unuci Clari Spera javno pismo u koje je rekla da joj je najveća želja da se njeno mjesto u Sudu ne popuni dok ne bude izabran novi predsjednik.

