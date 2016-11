Ikona ljevice ponovo uz vjetar : Tramp me užasava, ali Hillary je prava opasnost (Video)

Svjetski poznati slovenski filozof i ikona ljevice Slavoj Žižek za Channel 4 News objasnio je za koga bil glasao na američkim izborima.

– Za Trumpa. On me užasava, ali mislim da Hillary predstavlja pravu opasnost. Ona je izgradila nemoguću, sve-uključujuću društvenu koaliciju – započeo je Žižek.

– S Trumpom sam se složio u jednoj stvari. Sjećate se kad je Bernie Sanders(lijevo orijentirani protukandidat Hillary na demokratskim predizborima, op. a.) dao svoju podršku Hillary? Trump je tada ispravno rekao da je to kao da netko iz pokreta Occupy Wall Street pruži podršku banci Lehman Brothers – smatra Žižek.

– U svakom društvu postoji mreža nepisanih pravila koja propisuju kako politika funkcionira i kako se dolazi do konsenzusa. Trump je to rasturio. U slučaju da on pobijedi i Republikanci i Demokrati, morat će se vratiti svojim osnovama. To su moje očajničke, vrlo Očajničke nade – rekao je Žižek u intervjuu za Channel 4.

Iako je priznao da Trump nosi velike opasnosti sa sobom, kao odabir isključivo desno orijentiranih sudaca na Vrhovnom sudu SAD-a, Žižek smatra da Clinton predstavlja apsolutnu inerciju društva i to onu najgoru.

– Ona je hladna ratnica povezana s bankama koja se pravi da je društveno progresivna.

(Kliker.info-JL)