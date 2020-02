Igor Stojanović : Bitnije im je da si Elvis koji je rat proveo u Minhenu, nego da si Igor koji je bio u Sarajevu

Igor Stojanović, SDP-ov zastupnik u Skupštini KS, koji je sa 18 godina obukao uniformu Armije RBiH i na ratištu proveo godinu i po dana boreći se za svoju zemlju bio je meta pisanja Elvisa Kondžića, šefa kabineta zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH Bakira Izetbegovića, što je izazvalo mnoštvo reakcija.

Kondžić je na svom Facebook profilu uporedio nekoliko političara srpske nacionalnosti i konstatovao da je od njih trojice najprihvatljiviji Dodik, želeći poručiti da su njegovo stavovi poznati i da nema ništa skriveno. Zbog takvog stava je izazvao niz kritika. Kondžić je objavio poruku: “Gledaš ovog Stojanovića iz KS. Gledaš ovog Stanivukovića iz RS. I skontaš da je Dodik za njih mila majka!”.

U razgovoru za naš portal Stojanović na početku govori da je ovo za njega uvreda jer ga je neko uporedio sa ljudima koji negiraju Bosnu i Hercegovinu.



“A onda se postavi pitanje odakle dolazi ovo? Pa dolazi iz kabineta čovjeka koji se deklarativno bori za multietničku BiH, a ovo mu je šef kabineta i ovo u suštini oslikava šta stvarno misle. Oni su Dodikovi partneri u vlasti, glasali su za njih u Domu naroda da bi Dodik imao prevlast u Klubu Srba da se nijedna odluka ne može donijeti bez njih, a onda ovako optužuju sada mene, prošle godine su Peđu Kojovića. Sve da bi mobilisali svoje tijelo”, govori Stojanović.

Kapitulacija pred onim za šat se borila Armija RBiH





On smatra da lider SDA u Sarajevu priprema teren za etničku podjela kako bi glavni grad BiH bio isključivo bošnjački.



“Oni ne shvataju da time razvaljuju multietičnu BiH. Ustvari, oni to dobro znaju, ali pripremaju teren u Sarajevu da etnička podjela bude neminovna i da Sarajevo bude isključivo bošnjački grad. Mislim da je to kapitulacija pred svim onim za šta se borila Armija RBiH, kapitulacija pred idealom za koji smo se borili, a to je BiH od Save do mora, od Drine do Une. Ne znam ko ima pravo od toga da odustane”, govori nam Stojanović.



Član SDP-a smatra da su Bakir Izetbegović i njegov šef kabineta Elvis Kondžić od tog principa odustali i da su spremni sve nebošnjake staviti u isti koš, gdje god da su bili.



“Najveća greška i gdje je pad vrijednosti BiH jeste upravo to – gdje si bio i šta si radio u najtežim trenucima. To je ovdje problem i što SDA pokušava patriotizam okrenuti tako da patriotizam bude taj kako se zoveš i kojoj vjeri pripadaš, u ovom slučaju Bošnjacima, a ne gdje si bio i šta si radio. SDA to radi vrlo podmuklo i konstantno rade u Sarajevu na tim dijelovima.



Bitnije im je da se zoveš Elvis Kondžić i da si rat proveo u Minhenu nego da što si Igor Stojanović i što si bio u Armiji RBiH. Ja se za to nisam borio, kao ni većina ljudi koja je poginula. Ne znam otkud im pravo na to radi poginulih!? Znam da SDP-a, kao i naši partneri, nećemo odustati da Sarajevo i BiH bude normalna država. Kada će se to desiti, to nije bitno, ali to će biti naš cilj od kojeg nećemo odustati”, poručio je.



Igor Stojanović danas je zastupnik u Skupštini KS (Foto: T. S./Klix.ba)



Na pitanje kako se osjećao nakon što je pročitao Kondžićevu “opservaciju”, Stojanović odgovara da mu nije bilo jednostavno.



“Imam familiju po cijelom svijetu i mogao sam otići kad sam htio, ali sam ostao ovdje vjerujući u ideju za koju smo se borili. Pogađa me emotivno jer dovodi u pitanje moje ideje i potrošeno vrijeme. Mogao sam i ja preživjeti rat u normalnim okolnostima. Međutim ja ovo osjećam kao i 1992. godine, kao napad na državu. To što se ovaj zove Elvis, a ne neki Miloš koji je pucao s brda, nema razlike za mene. On je neprijatelj kao i svaki onaj koji negira BiH. Tu ne vidim nikakve razlike”.



Kaže da uprkos svemu ovo neće utjecati na njega, jer je naučio živjeti s tim i za vrijeme rata i nakon njega.



“Znam šta sam radio, šta mislim i šta osjećam. Ovo je samo jedan od neprijatelja iz Izetbegovićevog kabineta s kojim ću se obračunavati politički do kraja života“.



Zahvala Aljoši Čaqmpara , ali i nekim drugim iz SDA



“Izvinjavali su mi se Bošnjaci kao da su oni to napisali. Dobio sam toliko poruka i to me čini sretnim i da govori mi da ono za šta smo se borili u ratu nije izgubljeno”.



Na pitanje kako gleda na šutnju iz vrha SDA na Kondžićevo pisanje, Stojanović kaže da je dobio i poruke podrške od članova SDA koji ne dijele takav stav.



“No šutnja iz kabineta Izetbegovića potvrđuje da je to i njegov stav. Moram reći da se Aljoša Čampara ogradio od te izjave i zahvaljujem mu se zbog toga. On nije jedini, ima još ljudi iz SDA čije sam poruke dobio i koji su mi se izvinili zbog ovog stava. No svi mi imamo ime i prezime. Ovdje nema kolektivne odgovornosti, kao što je nije bilo ni u ratu. Elvis Kondžić predstavlja sebe i Bakira Izetbegovića”, izjavio je.



Stojanović kaže da bi davno odselio kada bi mislio da svu Bošnjaci razmišljaju kao šef kabineta Bakira Izetbegovića.



“Ja znam gdje živim, kakav je Sarajevo grad i ko su moji prijatelji. Sva podrška mi daje snagu da je ovo prava ideja što pokušavamo graditi i sve mora krenuti iz Sarajeva ka cijeloj BiH. Ali mi i dalje imamo u Sarajevu neprijatelja multietnične BiH, pa kako da onda ubijedimo one u Banjoj Luci i Širokom Brijegu?!”



Za kraj Igor Stojanović nam je kazao da je imao 16 godina kada je počeo rat u BiH, a da je sa punih 18 pristupio Armiji RBiH.



“Moram istaći da sada ima svakakvih priča, ali istina je da nisam maloljetan bio u vojsci niti sam bio ranjen. Proveo sam godinu i po kao vojnik. Bio sam 37 dana na Bjelašnici, 33 na Treskavici i ostatak uglavnom po linijama oko Sarajeva. Od mene je bilo puno većih boraca i koji su doprinijeli da Sarajevo danas bude slobodan grad. Da ne pričam o onima koji su dali svoje živote. Ne pripisujem si neke zasluge, ali ne dozvoljavam da me vrijeđaju ljudi koji su rat proveli u trezoru ili van BiH”, zaključio je Stojanović.

