Igor Crnadak tvrdi : SAD ne žele ništa da nametnu

Sjedinjene Države žele da pokažu da nisu izgubile interes za region, a pokazatelj toga je i imenovanje specijalnog predstavnika za Balkan – kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) ministar vanjskih poslova BiH, Igor Crnadak.

On je tokom strateškog foruma “Izvori (ne)stabilnosti” koji se održava na Bledu razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD za Balkan Metjuom Palmerom.

Bilo je riječi, kaže Crnadak, o konstituisanju vlasti u BiH, ali i o tome da je potrebno “demistifikovati” Godišnji akcioni plan.

RSE: Gospodine Crnadak prisustvovali ste forumu u Bledu “Izvori (ne)stabilnosti”. Koje su bile glavne teme ovog skupa?

Crnadak: Glavne teme u dijelu u kojem sam ja učestvovao bile su Zapadni Balkan, nastavak evropskog puta regiona, dalja demokratizacija regiona. Samim tim što je na panelu učestvovao gospodin Metju Palmer bila je i prisustvo Amerike u regionu.

RSE: Razgovarali ste sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Balkan (SAD) Metjuom Palmerom. Da li je bilo riječi o konstituisanju vlasti u Bosni i Hercegovini?

Crnadak: Jeste, naravno to je glavna tema kada je u pitanju BiH i tu su stvari što se tiče SAD vrlo jasne. Oni su na poziciji da je taj posao potrebno što prije završiti. Sasvim precizno je rečeno da Amerika nema nikakve favorite, da ne navija za neku stranu posebno. Jednostavno, žele da to bude gotovo što prije i vrlo je jasno da je njima vrlo bitno da u ovoj priči o formiranju vlasti bude demistifikovan famozni Godišnji nacionalni plan (ANP), jer slanje ANP-a ne znači članstvo u NATO. Oni žele da to bude jasno prikazano u javnosti i da ta stvar ne bude tokom formiranja vlasti predmet dezinformacija.

RSE: Spomenuli ste Godišnji nacionalni plan. Kakav je sada stav Sjedinjenih Američkih Država o tome?

Crnadak: Očigledno je da je to glavni problem tri stranke koje već deset mjeseci pregovaraju, međutim SAD iz ovog razgovora koji smo imali u utorak ne žele ništa da nametnu, ne žele ništa da prejudiciraju niti da na bilo koju stranu pretežu, kako mi to narodski kažemo, ali im je veoma stalo da se razumije kompletna situacija o ANP-u da je to praktično provođenje jedne stare odluke i da ne prejudicira članstvo.

Ne mogu reći, niti želim da prenosim, šta su konkretne pozicije neke druge zemlje pa ni Amerike, ali je očigledno da im je vrlo važno da se ove stvari u javnosti razjasne u toku same faze implementacije izbornih rezultata.

RSE: Koliko će, prema vašem mišljenju, američka administracija biti aktivna kada je u pitanju rješavanje problema u BiH?

Crnadak: Mislim da će biti vrlo aktivna, Palmer je čovjek s velikom energijom, dobar poznavalac odnosa kod nas, dobro govori srpski jezik i predan je svom poslu, ali mislim da moramo biti svjesni da nećemo biti glavni prioritet. Glavna tema ostaje Kosovo i kako će se sve dalje odvijati s nastavkom dijaloga u kontekstu izbora koji će uslijediti na Kosovu i iduće godine u Beogradu, odnosno Srbiji. Ali, sigurno je da će biti prisutni i sigurno je da ćemo im i mi biti u fokusu u narednom periodu.

RSE: Iz medija se moglo vidjeti da se Metju Palmer na Bledu sastao s ministrima spoljnih poslova Srbije i Kosova. Da li, prema vašem mišljenju, njegovo imenovanje ima utjecaj na promjenu praktične američke politike na Zapadnom Balkanu?

Crnadak: Ja ne očekujem da njegovo imenovanje donese zaokret u politici, ali očekujem jedan zaokret u dinamici. Sigurno je da ćemo imati jedan jači tempo, jednu veću presiju, u pozitivnom smislu, da se otvoreni problemi rješavaju i u tom kontekstu mislim da je to nešto što treba pozdraviti.

RSE: Da li smatrate da će nakon njegovog imenovanja SAD imati jači i veći utjecaj na ovom prostoru?

Crnadak: Ja vjerujem da je jedna od pozadina te ideje upravo da se osnaži njihov uticaj ovdje. Ono što smo slušali ovdje posljednjih mjeseci pa možda i godinu dana je da Amerika želi da na vrlo jasan način pokaže da nije izgubila interes za region i da će ostati tu veoma prisutna. Mislim da to potvrdu dobija Palmerovim imenovanjem i da će se raditi na dnevnom osnovu da se stvari ovdje rješavaju i pomjeraju naprijed.

RSE: Da li je forum na Bledu utvrdio još neke od nestabilnosti na Zapadnom Balkanu?

Crnadak: Mi smo imali, što se tiče zapadnog Balkana jedno dobro snimanje stanja i ključnih stvari koje trebaju da se dese u narednom periodu. Naravno, svako iz svog ugla to vidi drugačije jer je u drugačijem položaju. Što se tiče Bosne i Hercegovine sasvim je jasno da je naš sljedeći korak odluka o kandidatskom statusu (EU).

Crna Gora koja trenutno ide naprijed u odnosu na ostale u evropskim integracijama želi naravno da što prije nastavi s ostalim poglavljima isto kao i Srbija. Mislim svako to gleda drugačije, iz svog ugla.

Ali ono što je za mene najvažnije, što je provijavalo iz diskusije je da svi smatraju da stvari trebaju da teku mnogo brže, da mi radimo brže, ali isto tako i da Evropska unija bude odlučnija po pitanju proširenja i da treba da shvate da ovo u stvari nije proširenje nego završetak i kompletiranje Evropske unije. Tako da je to bio neki glavni okvir u kojem se kretala rasprava.

Erduan Katana (RSE)