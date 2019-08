Igor Crnadak : Opasno prihvatiti, a još opasnije predomisliti se?

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kaže da će članovi Predsjedništva BiH u utorak donijeti veoma važnu odluku i da je bitno da svi dobro promisle prije nego posegnu za nekih ishitrenim potezima.

On u razgovoru za BUKU komentariše najavljenu sjednicu Predsjedništva zakazanu za naredni utorak na kojoj će biti razmatran Godišnji nacionalni program (ANP) i mogućnost njegovog usvajanja i slanja u NATO, čime bi se aktivirao Akcioni plan za članstvo BiH (MAP).

„U utorak će se očigledno desiti ono na šta smo mi ukazivali od samog početka. Čekamo da vidimo da nova skupštinska većina saopšti šta se dogovorila. Ili se šalje ANP čime se aktivira Akcioni plan za BiH ili se MAP zaustavlja. U Utorak ćemo imati jasnu sliku. Logično je da je ovo važna tema s obzirom da se radi o jednom važnom dijelu spoljne politike BiH i upućivane ANP-a je zapravo tehnički nastavak odluke Predsjedništva koju je u ime Republike Srpske donio Nebojša Radmanović još 2009. godine. Sada je potrebno da se pronađe rješenje i da Republika Srpska zadrži svoj međunarodni kredibilitet, ali i da zaštiti svoje interese. Vidjećemo kako će to izgledati u utorak. u svakom slučaju, sljedeće sedmice ćemo konačno znati da li BiH ide u MAP ili ne. I, bez obzora da li će ANP biti na jednoj ili 150 strana, kakav god ode u Brisel, sa tim činom počinje Akcioni plan za članstvo.“

I šta nas onda očekuje, ukoliko se parlamentarna većina usaglasi oko slanja ANP-a i ako dođe do aktiviranja MAP-a? Znači li to onda da nema povratka i da BiH ulazi u NATO jednog dana ili je to ipak samo jedna stepenica?

Ne, to je odluka da se nivo saradnje BiH sa NATO-om poveća. Odluka o članstvu će se donositi potpuno odvojeno i ovo ne prejudicira članstvo i to je opštepoznata stvar u javnosti.

Pomenuli ste kredibilitet RS. Kako ga sačuvati ukoliko se naredne sedmice kaže „ne“ za nešto što je već potpisano i prihvaćeno?

To je zaista pitanje za ove koji o tome sada razgovaraju. Od prvog dana govorim da je za Republiku Srpsku opasno da prihvati princip koji glasi: „Ja sam se predomislio“. Odluke koje se donose jednoglasno u Predsjedništvu treba da se i mijenjaju jednoglasno. Jer, ako prihvatimo ovaj princip predomišljanja onda možemo da dođemo u situaciju da jedno jutro se neko u Sarajevu probudi i kaže mi smo se predomislili oko „Dejtona“, mi smo se predomislili u vezi sa postojanjem entiteta, a to mi iz Republike Srpske ne smijemo da dozvolimo. Važno je poštovati ono što smo odlučili i donijeli zajednicčki i u tom provođenju odluka pronaći mudro način da se zaštite interesi RS.

Da li to znači da bi predstavnici iz RS mogli tražite izmjene ANP-a i da na taj način pokušaju da pomire interese RS i zahtjeve iz Sarajeva?

Savjet ministara u kojem ja učestvujem nije uopšte razmatrao sadržaj ANP-a. Mi smo principijelno zauzeli stav da o tome treba da odlučuje nova skupštinska većina. Prema tome, ne želim ni da komentarišem sadržaj ANP-a. Ipak, i pored činejnice da ANP može da bude u svom tekstu izmjenjen i redukovan on ostaje ANP i njegovim prvim slanjem aktivira se MAP. To ne treba da se krije od ljudi i da im se zamagljuje i mistifikuje.

Zanimljivo je da je danas iz Dodikovog kabineta saopšteno da im je stigao ANP sa datumom od avgusta 2018. godine. Ako znamo da se godišnji plan šalje od septembra do septembra ovo znači da će članovi Predsjedništva razumatrati ANP koji sadrži plan za godinu iza nas.

Ja nisam imao uvid u materijal koji će biti na sjednici u utorak. Ali samo stavljanje ANP-a na sjednicu ja vidim kao želju da se postigne politički stav oko ANP-a. Dakle, da predsjedništvo zauzme politički kurs i kaže da mi šaljemo ANP, sa izmjenama ili bez, ili da kažu mi ne šaljemo ANP. Mislim da je to suština stavljanja na dnevni red.

To znači da za ovu sjednicu nije ni bitno šta se nalazi u tom ANP-u.

Moj utisak je da je namjera, prije svega, da se vidi da li postoji saglasnost stranaka koje su najavile da će praviti novu većinu da se MAP aktivira. Suština ove sjednice Predsjedništva je upravo u tome.

Milovan Matić (Buka)