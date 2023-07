Igor Crnadak : “Ako ovo što je Dodik ‘zaigrao’ prođe bez odgovora, to će biti znak da je međunarodna zajednica spremna na podjelu BiH”

Igor Crnadak, šef Kluba zastupnika PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a, kazao je da ako lider SNSD-a Milorad Dodik i vlast u RS-u ne dobiju odgovor od međunarodne zajednice u vezi sa Ustavnim sudom BiH, to će biti znak i poruka da se krene u nezavisnost RS-a.

Narodna skupština RS-a je nedavno usvojila Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH koji je Dodik potpisao kao predsjednik RS-a, a potom je objavljen u Službenom glasniku RS-a.

Na pitanje hoće li se provoditi odluke Ustavnog suda BiH u RS-u i očekuje li da će Tužilaštvo BiH i Sud BiH postupiti kako od njih očekuje visoki predstavnik Christian Schmidt, Crnadak je odgovorio da ne voli komentirati odluke pravosuđa.

“Međutim, dat ću jednu političku ocjenu ove krize u Bosni i Hercegovini. Ako sve ovo što su Dodik i njegova ekipa zaigrali prođe bez odgovora to će biti znak i poruka međunarodne zajednice da su se u svijetu stvorile okolnosti za nezavisnu Republiku Srpsku. Narod u RS-u ima u sebi neku želju za nezavisnom RS, ali je on bila predstavljena kao nerealna, da nisu takve okolnosti u svijetu. Ali ako najveće sile za ovo što se dešavalo sa Ustavnim sudom BiH kažu da je OK, mislim da se tada suočavamo sa novom realnošću. To će biti znak da je međunarodna zajednica spremna na podjelu Bosne i Hercegovine i nezavisnu RS”, rekao je Crnadak za N1.

Na pitanje da li očekuje smjenu Dodika, odgovorio je:

“Dajte molim vas ozbiljna pitanja, i ja sam danas čuo nekoliko viceva. Jedina stranke u kojoj nikada niko nije smijenjen je SNSD.”

Crnadak je govorio i o sjednici NSRS-a zakazanoj za utorak, kada je na dnevnom redu Prijedlog izmjena Krivičnog zakona RS, koji predviđa kriminalizaciju klevete.

“Mi smo rekli da idemo svom snagom da zaustavim ovoj zakon”, kazao je Crnadak.

Odbacio je tvrdnju Nenada Stevandića, predsjednika NSRS-a, da je ovo bolji tekst u odnosu na nacrt.

“Zakonom nije eliminisano ono što je najviše sporno, a to je kriminalizacija kritike ili kako oni kažu – klevete. Ne smijemo zaboraviti da je i dalje u zakonu ostalo da se istinitost ne dokazuje, znači možete biti kažnjen zbog istine o nekom iz vlasti. Znamo da istina vrlo često pogađa one na vlasti. Vlast u RS-u je potpuno izgubila pamet, ide iz jedne katastrofe u drugu. Izoluje RS i dovela ju je pod jake sankcije. Posvađala je RS sa cijelim svijetom, niko ovdje ne investira, postali smo crna rupa. I kad imate takvu situaciju u društvu onda je jedan ovakav sjevernokorejski, diktatorski zakon u ovakvim uslovima još opasniji”, prokomentirao je Crnadak.

Rekao je i da međunarodna zajednica očigledno igra jednu dogovorenu igru sa režimom u Banjoj Luci i da ne računaju na njih.

“Mi kad bi pitali strance, oni ne bi imali ništa protiv da ova diktatura bude još gora. Narod RS-a je sam u ovo borbi, kao i mi, izabrani predstavnici”, dodao je.

(Kliker.info-N1)