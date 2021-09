Ifet Feraget u Pressingu : Nemam namjeru da izvlačim političku korist iz tragedija dvije porodice koje potpuno besplatno zastupam

Integritet nosilaca pravosudnih funkcija nije jedini problem, ovdje je u pitanju integritet postupaka. U pitanju je osnovni postulat vladavine prava. Imate očigledna ubistva, a još uvijek nemate otvorenu istragu”, kazao je u večerašnjem Pressingu na N1 advokat Ifet Feraget.

Odgovor visokog predstavnika Schmidta na pismo?

“Ja sam generalno jako razočaran pristupom međunarodne zajednice, ali to je jedini način da rješavate probleme. Sinoć sam gledao prvi intervju Schmidta, ja želim da vjerujem da će on nešto napraviti. On je odgovorio da će u vrhu prioriteta biti vladavina prava, ja sam ga detaljno obavijestio o slučajevima Memić i Dragičević za koje bih rekao da su dvije najveće afere u pravosuđu BiH. Veoma sam ga detaljno upoznao i on se zahvalio na tim informacijama i rekao da će to biti u vrhu prioriteta”, poručio je Feraget za N1.

Slučajevi Memić i Dragičević?

“Niti u jednom u oba slučaja mi nemamo otvorenu istragu. Očigledno je da se radi o ubistvima. U situaciji kada postoje osnovi sumnje, Tužilac dobija naredbu da se otvori istraga, zatim se navede zakonski naziv krivičnog djela i koje okolnosti tužilac treba da provjeri”, kazao je Feraget i pojasnio:

“Na samom startu u slučaju Memić inspektor je dao do znanja tužiocu koji je izašao na lice mjesta da ovo nije saobraćajna nesreća. Ljekar koji je operisao Dženana je isto tako rekao Murizu da ovo nisu povrede iz saobraćajne nesreće. Ljekar nikada nije saslušan u kantonalnom tužilaštvu. Tužilac je odgovorio inspektoru: neka sada bude saobraćajna nesreća. 7. marta 2016. godine je Dalida Burzić donijela naredbu o provođenju istrage zbog ubistva. Vrlo je interesantno od sedmog marta 2016., postavlja se pitanje zašto je trebalo više od mjesec dana tužiocu da definiše krivično djelo. Ustavni sud je 23. juna ove godine usvojio moju apelaciju u predmetu Dragičević i to je dovelo i do preuzimanja da tako kažem predmeta od strane Tužilaštva BiH“, ističe u razgovoru Feraget.

“Neka ona kaže ime, ja ću prezime”, rečenica je Muriza Memića. Znate li ime ubice?

“To znači da mi raspolažemo sa dosta informacija koje nam daju za pravo da izvedemo određene zaključke. Također, ne smijemo i nećemo nikada izaći u javnost s tim imenom. Jedno od načela u zakonu je i načelo pretpostsvke nevinosti. Ne mogu da shvatim kako je uopšte moguće u situaciji gdje postoji čitav niz dokaza, Dalida Burzić je pokušala protivzakonito od predsjednika komisije izuzme izvještaj ad hoc tijela. Na dva zahtjeva Ustavnog suda nije dostavila zapisnik o uviđaju, a poznato je da je Ustavni sud odbio moju apelaciju u predmetu Memić. Došli smo u paradoksalnu situaciju, nikad se nije desilo da neko bude optužen za saobraćajnu nesreću koje nema“.

“Kako je moguće da sudac koji sjedi u VSTV-u ne reaguje na ovakve propuste ureda disciplinskog tužioca koji i pored veoma jasnih dokaza ne inicira dokaze. Dalida Burzić je izabrana za sutkinju Suda BiH, to je skandal. Kompletna javnost zna šta se dešava u slučaju Dženan Memić”, smatra Feraget.

Ima li uloge funckionera SDA u ubistvu Dženana Memića i SNSD u slučaju Dragičević?

“SDA je izdala dva javna saopćenja kada je u pitanju slučaj Dženan Memić, prvo 21. jula 2018 nakon što je kantonalni sud 18. jula donio oslobađajuću presudu. Drugo saopćenje smo čuli neki dan u kojem SDA pokušava da ispolitizira slučaj Dženan Memić jer se porodica poziva da se oslanja na istinu. Nemojte izdavati saopćenja i govoriti Tužilaštvima kad koga treba hapsiti i optužiti jer se na taj način miješate u rad pravosuđa“.

Da li ste razgovarali sa Bakirom Izetbegovićem?

“Nisam ja, ali moj klijent Muriz Memić je dva puta razgovarao sa Bakirom Izetbegovićem. On je ubjeđenja da Izetbegović ima dovoljno informacija o ovom slučaju. Ono što je SDA dovelo u kontekst slučaja Dženan Memić je brisanje snimaka sa hotel Kristal koji je u vlasništvu porodice Budnjo. Zašto bi neko brisao snimke hotela Kristal koji ima 16 nadzornih kamera ako nema namjeru da nešto prikrije? Onaj ko je brisao je sam sebe doveo u kontekst događaja, nisam ga ja doveo. Dženan je napadnut 8. februara, zašto se briše 9., 10., 11.? Radi se o namjernim propustima koje imaju za cilj zataškavanje ubistva“, kazao je.

Kako je kazao, obaveza države je da provede potpunu djelotvornu istragu.

“Kada se desi ubistvo, jedna od obaveza države je da provede djelotvornu istragu. Ovdje je veoma važno bilo izuzeti snimke sa nadzora. Inspektori su pregledali snimak, ali nisu imali naredbu. 19. februara su došli sa naredbom, počeli su sa prebacivanjem snimaka na hard disk i došlo je do prekida struje. Nakon toga je nastupio vikend, odmarali su dva dana i 22. februara došli i tada im je saopšteno da je nestanak struje uzrokovao brisanje snimaka. Gašenjem mobitela zbog prazne baterije ili nestankom struje ne dolazi do brisanja snimaka“.

Ifet Feraget, aktivista i advokat porodica Memić i Dragičević, večeras je u Pressingu ekskluzivno potvrdio kako neće biti kandidat “Trojke” za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima 2022. godine.

Malo se zna ovama? Ko ste vi?

Advokat sam od svoje 27 godine, tačnije od aprila 1990. Rođen i živio u Banjaluci gdje sam završio fakultet kao dobar student. I od tada, sa prekidom tokom rata, radim kao advokat. Izbjeglištvo sam proveo u Njemačkoj gdje sam stekao ogromno iskustvo.

Da li ste imali velikih slučaja prije predmeta Dragičević i Memić?

Jesam. Ne bih da izdvajam. Bilo je nekih čak historijskih.

Ima dosta komentara u kojima vas optužuju da ste “sumnjivi”, da ste “nečiji”, da vas se “čuvaju”? Da li vas dotiču takvi komentar?

U samom početku predmeta Dragičević, Lukač (ministar policije RS) je rekao da su me poslali iz Sarajeva da rušim Republiku Srpsku. Ja sam mu poručio, pošto sam već bio na predmetu Memić, da bih prije toga trebao rušiti Federaciju. To su gluposti. Samo je kod nas moguće da se poruči da se nekog čuvamo bez ikakvog argumenta.

Imate veliku podršku naroda? Podržavaju vas i neke političke opcije. U medijima se piše da bi mogli biti zajednički kandidat “Trojke” za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine?

Ja sam prije izvjesnog vremena dobio najveće javno priznanje KS za doprinos bh. pravosuđu za borbu u ovim predmetima. Posebno je interesantan dio za “očuvanje pravnih i moralnih principa”. Dakle, svaki naš tužilac i sudija mora imati visoki moralni ugled. Tada mi je ukazana velika čast. Ovim informacijama sam bio zatečen. Mogu reći ovoj gospodi – hvala im. Velika je čast da budem spomenut kao kandidat. Ali da obradujem ove koji su na suprotnoj strani, koji ne žele da se utvrdi istina, nemam namjeru nikada se baviti politikom. Pogotovo nemam namjeru da izvlačim političku korist iz tragedija ove dvije porodice koje potpuno besplatno zastupam.

Drago mi je da mogu ekskluzivno za N1 poručiti gospodi da nisam ničiji kandidat i mislim da bi bilo pogubno da se bavim politikom, poručio je Ifet Feraget.

Ifet Feraget kazao je potom u Pressingu na N1 da ne brani glavnu tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordanu Tadić, ali da je ukazao na selektivnu upotrebu prava u disciplinskom postupku protiv nje. Dodao je kako je Tadić “ispunila sva obećanja” koja je dala porodici Memić.

Narod je željan heroja, pravde…?

Nisam nikakav heroj. Ne hapsim ja zlikovce. Mislim da će narod biti sretniji ako ostanem advokat porodica Memić i Dragičević.

Vi se ne želite baviti politikom, a one koje prozivate ostaje na vlasti. Bojite li se za sebe?

Ne bojim se. Vjerujem da ljudi koji se bave zaštitom svih nas rade svoj posao. Nisam se bojao ni kada mi je poručeno da ću biti ubijen u Banjaluci.

Ko i kada vam je to poručeno? Da li je reagovala policija?

Nikada me iz policijskih agencija nisu nazvali i upitali ko mi je prijetio. Jedan čovjek iz Sarajeva mi je prije 3,5 godina kazao da ću biti ubijen ako odem u Banjaluku. Rekao sam mu da im javi put i vrijeme kada ću ići. Nemam straha. Kukavica umire dva puta.

Feraget o Tadić

Optužuju vas da ste zbog slučaja Memić stali na stranu glavne tužiteljice Gordane Tadić?

Odbijam takve navode. Ne želim komentarisati disciplinski postupak protiv Tadić. Samo sam rekao da se protiv nje selektivno upotrebljava pravo. Također sam rekao kako je Tadić ispunila svako obećanje koje nam je dala.

Ne štitim nikoga. Ovo što radim ne traži klečanje. Ja zahtjevam pravdu. Gospoda Dragičević i Memić također zahtjevaju pravdu i pokazali su da sistem ne funkcioniše.

Zašto i kako se dešava da cure informacije iz tužilaštava?

Dešava se jer nadležni ne vode dovoljno računa. Interesantno je da postoje pojedini novinari i portali koji imaju,i to samo oni, ekskluzivne informacije. Očigledno služe nečijim interesima. Dakle, radi se o marionetama. Sistemi koji zataškavaju slučajeve Memić i Dragičević imaju interes da dostavljaju podatke pojedinim novinarima. ima intrs da dostavlja podatke pojedinim novinarima.

Kako će završiti ovi slučajevi?

Završit će se nastavkom borbe. Nisam prognozer. Odgovrno tvrdim da bi se stanje u našem pravosuđu drastično promijenilo ukoliko bi ove slučajeve doveli do kraja.

Hoće li tužioci i sudije, ukoliko se eventualno dokaže odgovornost, ikada odgovarati?

Zakon predviđa krivično djelo povrede zakona od sudije u vršenju službene dužnosti. Također i za tužioce. Dakle, odgovor je da. Sudije, tužioci i inspektori koji su učestvovali u zataškivanju trebaju odgovarati za takva djela. Predviđa se kazna i do 45 godina zatvora. U svakom slučaju, ukoliko ne dođe do utvrđivanja odgovornosti onih koji su doveli do ove situacije, povjerenje kod javnosti u rad pravosuđa sasvim sigurno neće biti uspostavljeno.

