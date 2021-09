Ifet Feraget: SDA pokušava da politizira slučaj Memić

Ifet Feraget, advokat porodica Memić i Dragičević, gostujući u Novom danu na N1, komentarisao je proteste koji su bili u subotu u glavnom gradu BiH. Rekao je da jako zadovoljan odzivom, ali da misli da može bolje. Također, istaknuo je i da Stranka demokratske akcije politizira slučaj Memić.

“Nije najvažniji broj ljudi na protestima, već struktura. Muriz Memić, kada je poveo taj broj, vidjelo se da su to mladi obrazovani ljudi. Mladost je budućnost ove zemlje i to je ono što me raduje. Mladi ljudi su prepoznali značaj ove borbe”, naglasio je Feraget.

Nalog tužiocima

Na skupu u subotu je poslana i poruka visokom predstavniku BiH Christianu Schmidtu, a Feraget je rekao da bi u prvom planu trebala da bude vladavina prava.

“Gospodin Schmidt je pravnik, principijelan je čovjek, jako obrazovan i mislim da je složio prioritete. On se sada bavi političkim pitanjima, ali u prvom planu je vladavina prava. Mislim da je njemu jasno da mnogi sa kojima on pregovara, ne bi bili u toj poziciji da ovdje postoji vladavina prava. Funkcionalno pravosuđe je ključ funkcionalne demokratije”, istaknuo je.

Komentarišući jučerašnje saopćenje SDA, rekao je da politizacijom se bave oni koji pokušavaju da izvuku korist.

“SDA traži smjenu Gordane Tadić koja pokušava zajedno sa Tužilaštvom BiH da djelotvorno istraži ko stoji iza ovih naručenih zataškavanja ubistava. SDA nije zahtijevala smjenu Dalide Burzić koja je bila na čelu Kantonalnog tužilaštva u vrijeme istrage i u vrijeme podizanja optužnice i početka glavnog pretresa. Nije tražila smjenu Burzić kada je pokušala da od tadašnjeg predsjednika Komisije za sigurnost Skupštine KS gospodina Elvedina Okerića izuzme izvještaj Ad hoc tijela koje je formirano na incijativu Segmedine Srne. Nisu tražili smjenu kada je suprotno zakonu o VSTV komentarisala slučaj i rekla da je Dženan stradao u saobraćajnoj nesreći. To je disciplinski prekršaj. Sve ovo su teški disciplinski prekršaji. Nisu tražili smjenu kada ista Ustavnom sudu na opetovani zahtjev, nije dostavila zapisnik o uviđaju, čiji prilog je skica ili crtež lica mjesta u kojem jasno stoji da se ovdje radi o slučaju ubistva”, rekao je advokat Feraget.

Dodao je da “SDA pokušava da politizira ovaj slučaj”.

“Politizacijom se bavi onaj koji pokušava da izvuče korist. Muriz Memić ne podržava zataškavanje ubistva svog sina. Isto i Dragičević. Oni podržavaju djelotvornu istragu, da otkrijemo ko su ti politički monstrumi koji su dali nalog tužiocima da pokušaju da zataškaju dva očigleda ubistva”, naveo je Feraget.

Veza sa politikom

Kazao je i da vjeruje u jednu stvar, a to je pravda koja je zasnovana na dokazima. Postoji jedna kineska poslovica, dodao je, koja kaže: “Pametan čovjek zna deset stvari, a vjeruje u jednu, a budala zna jednu stvar, a vjeruje da ih zna deset.”

“To bi bio moj komentar. Slučajevi Memić i Dragičević nemaju nikakve veze sa politikom, i molim vas gospodo, da nam se pridružite u borbi da sankcionišemo korumpirane tužioce koje ja nazivam kriminalcima, jer narod neće nikad zaboraviti vaš pokušaj da zataškaju vašu grešku“, naveo je Feraget.

Naglasio je da slučajevi Memić, Dragičević, Vedrad Puljić i Jozo Leutar nemaju veze sa poilitikom.

“To ima samo veze samo sa pravosuđem. Nemojte na takav način pokušavati pridobijati glasove naroda”, poručio je Feraget.

(Kliker.info-N1)