Ide po Oscare: Film o zlostavljanju koje je treslo Ameriku već je digao prašinu (Video)

LD_D21_04710.dng

Utrka za Oscare službeno je započela, a najnoviji film Jaya Roacha, “Bombshell”, djeluje kao odlična prilika da se bilo koja od tri glumice izbori za zlatni kipić.

Radnja filma prati skandal koji je poljuljao temelje Fox Newsa i srušio jednog od najutjecajnijih ljudi u Americi. U slučaju da niste pratili sve vezano za ovaj slučaj ili pogledali novu Showtimeovu seriju “The Loudest Voice”, radi se o ženama koje su stale na kraj seksualnom zlostavljaču Rogeru Ailesu, američkom medijskom konzultantu i čovjeku koji je de facto stvorio Fox News i pretvorio je u najmoćnije oružje američkih konzervativaca.

Već viđeno

Prije manje od dva mjeseca ova je ista priča ispričana u spomenutoj seriji, ali kritika nije bila posebno naklonjena televizijskom uprizorenju knjige “The Loudest Voice in the Room” Gabriela Shermana. Russell Crowe, Naomi Watts i Sienna Miller odradili su odličan posao, ali radi se o materijalu koji zaslužuje više od pomalo sapuničave serije koja želi šokirati, ali u tome rijetko uspijeva.

Redatelj filma “Bombshell”, Jay Roach, u posljednjih se desetak godina bavi se gotovo isključivo temama iz američke društveno-političke stvarnosti pa je nakon serija Recount, Game Change i The Brink, te filmova The Campaign, Trumbo i All the Way, red došao i na medijske moćnike koji su dali vjetar u leđa jednom od najkontroverznijih predsjednika u američkog povijesti, Donaldu Trumpu. Naravno, radnja ovog puta nije usmjerena isključivo na Rogera Ailesa već upravo žene koje su ga skinule s trona.

Konkretno, radi se o Megyn Kelly (Charlize Theron), Gretchen Carlson (Nicole Kidman) i Kayli Pospisil (Margot Robbie), izmišljenom liku producentice stvorenom za potrebe filma, ali i nizu drugih žena koje su Ailesa optužile za seksualno uznemiravanje i natjerale medijskog mogula Ruperta Murdocha da intervenira i smijeni problematičnog i do tada gotovo nedodirljivog glavnog izvršnog direktora Fox Newsa.

Skandal koji je utišao “najglasniji glas”

Inače, prve optužbe za seksualno zlostavljanje pojavile su se u knjizi Gabriel Shermana koji je tvrdio da je Ailes još tijekom osamdesetih jednoj producentici ponudio povišicu ako pristane spavati s njim. Ailes je odbacio ove optužbe, ali i autentičnost Shermanove knjige.

No, priča je poprimila daleko veće razmjere u julu 2016. nakon što je jedna od voditeljica vijesti, iskusna Gretchen Carlson, podigla tužbu protiv Ailesa, tvrdeći da je otpuštena samo zato što je odbila Ailesove seksualne ponude.

Ailes je to poricao, ali ubrzo se pojavilo još šest optužbi od šest različitih žena koje su tvrdile isto.