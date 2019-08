I Vučić se uključio u raspravu : Ne miješamo se u odluke BiH, ali Srbija neće u NATO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se Srbija ne miješa u unutrašnje stvari drugih država i da su odluke Bosne i Harcegovine – odluke organa i političkih stranaka u toj zemlji. Vučić je to rekao na pitanje novinara BN TV da li, poslije dogovora Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića o formiranju Saveta ministara BiH, ta država “lagano klizi ka NATO-u”.

Vučić je istakao da može da govori samo o Srbiji, koja će, ističe, ostati vojno neutralna, i neće ići ni u NATO, niti u bilo koji drugi savez.



“Mislim da je to najbolji put, a koji će put izabrati BiH njihova je stvar. A šta mi, Srbi mislimo, to je već neko drugo pitanje”, rekao je Vučić.



On je istakao da Srbija ostaje vojno neutralna i da zato i brine o svojoj bezbjednosti i unapređuje svoju vojsku, jer želi da bude slobodna, da ne zavisi od bilo koga i da sama čuva svoje nebo, zemlju i rijeke.



“Dovoljno je bilo da pogledate paradu u Nišu, i onu u Kninu, da vidite kako je za pet – šest godina Srbija napredovala, dramatično”, primjetio je Vučić.



Na isto pitanje, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, koji je ranije obavljao dužnost ambasadora u BiH, rekao je da je to “interesantno pitanje”, ali da kao ambasador Rusije u Srbiji ne može da komentariše dešavanja u drugoj zemlji.



On je rekao da Rusija poštuje stav Srbije o vojnoj neutralnosti, za koji kaže da u najvećoj mjeri doprinosi stabilnosti, razvoju i saradnji u regionu.



Kako je primjetio, ako je Srbija neutralna, ima dodatne mogućnosti da se usredsredi na ekonomiju i realizaciju projekata koji doprinose boljitku cijele zemlje.



“To je važno. Razumijem da ovo nije direktni odgovor na pitanje, ali ja želim da izrazim zahvalnost i potvrdim ono što je predsjednik rekao – Srbija je pouzdan, stabilan partner i Rusija je stabilan, kredibilan partner. Mi smo najbolji partneri u svim sferama i naša zajednička istrajnost da damo doprinos stabilnosti na Balkanu”, rekao je Bocan-Harčenko.

(BN TV)