I London imenovao svog specijalnog izaslanika : Zapadni Balkan suočen sa najvećom prijetnjom

Britanski premijer Boris Johnson imenovao je sir Stuarta Peacha za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan navodeći da se taj region suočava sa najvećom prijetnjom po svoju stabilnost i bezbjednost u posljednje dvije decenije i da se ne smije dozvoliti povratak nasilju i podjelama iz prošlosti, saopštila je danas britanska vlada.



“Ujedinjeno Kraljevstvo je duboko posvećeno evropskoj bezbjednosti. Zapadni Balkan se suočava sa najvećom prijetnjom svojoj stabilnosti i bezbjednosti u posljednje dvije decenije. Imamo dužnost da učinimo sve što možemo da očuvamo pomake postignute mirom i dijalogom – ne smijemo dozvoliti bilo kakav povratak nasilju i podjelama iz prošlosti. Veliko iskustvo i stručnost sir Stuarta će ojačati međunarodne napore da se zaštiti mir i promovišu evroatlantske integracije u ovom ključnom regionu”, rekao je Johnson.



Kako se navodi u saopštenju dostavljenom iz britanske ambasade u Beogradu, sir Stuart Peach imenovan je u sklopu stalne britanske posvećenosti stabilnosti i prosperitetu u regionu, a kao specijalni izaslanik premijera on će sarađivati sa liderima Zapadnog Balkana i drugima širom regiona, kao i sa britanskim saveznicima u SAD i Evropi na podršci i jačanju regionalne stabilnosti.



Njegov rad će uključivati promovisanje jakih demokratskih institucija i otvorenih društava, pomaganje u suočavanju sa ozbiljnim i organizovanim kriminalom i drugim zajedničkim bezbjednosnim izazovima, i podsticanje rješavanja naslijeđenih pitanja poput ratnih zločina i nestalih lica.



S tim u vezi, Ujedinjeno Kraljevstvo će također nastaviti da predvodi rad na unapređenju rodne ravnopravnosti i implementaciji Inicijative za sprečavanje seksualnog nasilja u sukobima.



U Bosni i Hercegovini (BiH), aktivnosti sir Stuarta Peacha će podržati rad međunarodnog visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji i dalje uživa punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva.



Što se tiče Srbije i Kosova, on će sa britanskim partnerima raditi na podršci dijalogu Srbije i Kosova, uz posredovanje Evropske unije.



U saopštenju se dodaje da zajedno sa međunarodnim partnerima, Ujedinjeno Kraljevstvo radi na rješavanju svih prijetnji stabilnosti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom koji je podstakao teško stečeni napredak u BiH tokom posljednjih 26 godina i pomaže u suočavanju sa drugim regionalnim izazovima, uključujući podršku normalizaciji odnosa Srbije i Kosova i borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa.



Šefica britanske diplomatije Liz Tras ocijenila je da je “imenovanje sir Stuarta jasan pokazatelj posvećenosti Britanije Zapadnom Balkanu i odbrani i promociji slobode i demokratije u regionu”.



“Radujem se produbljivanju naših ekonomskih i bezbjednosnih veza sa Zapadnim Balkanom i zajedničkom radu na odvraćanju zloćudnih aktera. Sir Stuart će igrati ključnu ulogu u tom poslu”, dodala je.



Ulogu specijalnog izaslanika Zapadni Balkan sir Stuart Peach će preuzeti nakon što je ranije ove godine podnio ostavku na mesto predsedavajućeg vojnog komiteta NATO na kojem je bio od 2018. On je također ranije služio kao načelnik štaba odbrane Ujedinjenog Kraljevstva, navodi se u saopštenju dostavljenom iz britanske ambasade.