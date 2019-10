Huso Kurspahić nakon presude Radomiru Šušnjaru : U živoj lomači je izgorila i beba koja nije dobila ni ime

“Izgorila je i beba, koja nije dobila ni ime. Beba se rodila u šumi, to je žena od Senada Kurspahića i njegova kćerka koja nema ni ime. To je van ljudskih normi”, kazao je medijima danas Huso Kurspahić, svjedok u predmetu protiv Radomira Šušnjara koji je osuđen na 20 godina zatvora zbog žive lomače u Višegradu.

Kurspahić je u ovom predmetu svjedočio i u Hagu.

“Bio sam svjedok u ovom predmetu. U lomači sam izgubio devetero, najbližih srodnika, jednog roditelja, dvije sestre. Svjedočio sam pet puta u Haagu, ponosan sam što sam u stanju da kažem ko mi je ubio oca, mater, porodicu i javno govorim da cijeli svijet sazna šta se dešavalo u 20. vijeku. Ponosam sam na ovu presudu, međutim pravda nikada ne može biti zadovoljena”, kazao je danas nakon presude Šušnjaru.

Kaže da je 30 godina radio kao policajac te da nikada nije pogriješio ni prema kome bez obzira da li je “Srbin, Hrvat ili Bošnjak”.

“Ja sam služio više od 30 godina kao policajac, javno pozivam svakog da kaže da li sam se ogriješio od bilo koga. Pustio sam 12 Srba da pobjegnu, neka kažu da li sam ikoga povrijedio”.

Prisjećajući se događaja o kojem je svjedočio, dodao je:

“Beba se rodila u šumi i ona je izgorila. To je beba koja nije dobila ni ime, to je žena od Senada Kurspahića i njegova kćerka koja nema ni ime. To je van ljudskih normi. Ja “Lalcu” poznajem 40 godina, on je mlađa generacija u školi bio. Prolazio sam mu pored kuće svaki dan, negirao je tamo ali se dokazalo da je istina sve što smo rekli”, kazao je Kurspahić.

(N1)