Humani paraolimpijac ne posustaje : Na putu prema Guinnessovom rekordu Goran Nikolić stigao u Mostar !

Goran Nikolic, paraolimpijac iz Kragujevca nezaustavljivo juriša ka novom Ginisovom svjetskom rekordu. Njegov cilj je da podsjetimo , istrčati 55 maratona za 55 dana, a trenutni rekord je 53 za isti broj dana.

Današnji pothvat je bio iz Donje Jablanice do Španskog trga u Mostaru, što je Nikolić i uspio uz pratnju i podršku studenata i profesora sa Nastavničkog fakulteta, odsjeka Sport i zdravlje .

– Guinnesova knjiga svjetskih rekorda je samo magnet za pažnju javnosti i medija preko kojih želim poslati poruku kako bih predstavio regionalni centar za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Kad kažem regionalni ne mislim samo na Kragujevac već na region Balkana i nadam se da ću ovim poduhvatom dati skroman doprinos afirmaciji sportskog potencijala osoba sa invaliditetom, prije svega slijepih i slabovidnih invalida, i da ću na ovaj način pozvati prijatelje iz regiona te dati skroman doprinos pregograničnoj regionalnoj saradnji – istakao je Nikolić.

Sve je inače počelo 3. septembra u Kragujevcu, kada je Goran počeo realizaciju svoje ideje koja izaziva divljenje naročito zbog činjenice da Goran vidi samo 5% na jedno oko.

Danas je naročito istakao svoje zadovoljstvo zbog zavidnog odziva ljudi koji su ga ispratili na nimalo lagan zadatak koji je zahtjevao da po tmurnom i kišovitom herecgovačkom vremenu pretrči ukupno 42 kilometra. Naročito se zahvalio profesoru adiju Paliću sa Univerzitete Džemal Bijedić u Mostaru i njegovim studentima , koji su otvoreno i zdušno iskazali podršku i respekt prema zahtjevnom i plemenitom zadatku Gorana Nikolića.

– Deset studenta dobrovljno se prijavilo i odlučilo da istrče cijelu etapu sa Goranom, zavisno o njihovim mogućnostima. Prvi put, kada sam čuo da trči 42 kilometra, nisam imao predstavu šta to znači dok nisam i sam probao. Savjetovao bih da ljudi samo pokušaju to, i tek tada će moći shvatiti i imati respekt prema ovome što radi Goran. To su ekstremna izlaganja organizma ogromnom intezitetu, sa smanjenim odmorom, jer on nema dovoljno sati oporavka, tako da su to jako velika opterećenja, istakao je profesor Palić u izjavi za medije .

(Kliker.info)