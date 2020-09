Hrvatski premijer Andrej Plenković na Generalnoj skupštini UN-a pozvao na reviziju Daytona

Hrvatski premijer Andrej Plenković napomenuo je u New Yorku da Hrvatska smatra da predstojećih 25 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma “treba iskoristiti za reviziju njegovih postignuća, ali i situacije u Bosni i Hercegovini”.

On je u virtualnom govoru na 75. Generalnoj skupštini UN-a rekao da se Zapadni Balkan promijenio nabolje, ali i da neki problemi ostaju i zaslužuju punu pažnju.

Plenković je pozvao na punu ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i donošenje odgovarajućeg izbornog zakona, koji bi spriječio izborne inženjeringe.

On je ocijenio da je iskreno pomirenje ključno za stabilnost regije, a da se to može graditi samo na istini i zasnovano na činjenicama, zajedno sa pronalaskom nestalih i pravdom za sve žrtve.

Plenković je tokom obraćanja pozvao i na reformu UN-a, istakavši da su ovogodišnje krize pokazale da je multilateralizam potrebniji nego ikad.

On je rekao da postojeće krize, poput pandemije korona virusa, ne smiju dovesti do “izolacionizma u međunarodnoj zajednici”, nego potaći spremnost na suradnju “u pravom duhu solidarnosti i međusobne podrške”, te da nijedna organizacija nije u boljem položaju da to učini od UN-a.

“UN-ovi kritičari često prozivaju zbog iracionalnih troškova. Zato nam je potreban UN za 21. stoljeće”, poručio je Plenković.

On je pozvao na reformu organizacije, uključujući i samu Povelju UN-a, njezin osnovni dokument, kao i Vijeća sigurnosti, najmoćnijeg tijela UN-a u kojem odnosi reflektiraju situaciju sa kraja Drugog svjetskog rata.

“Naša organizacija mora sačuvati svoje osnovne vrijednosti i načela na kojima je zasnovana, ali isto tako mora odražavati stvarnost i potrebe našeg vremena”, rekao je Plenković.

(Kliker.info-Hina)