Hrvatski predsjednik Milanović negirao hašku presudu za UZP, nazvao je izmišljotinom

-Nije to isto. U Okučanima je to bio protokol. Došli su ispred premijera i mene, a ovo je drugo. Bilo bi dobro da se ne sramotimo kao država, a ako već žele vikati, nek viču, ali neka ne oblače te majice, to nam radi štetu, izjavio je Milanović u zagrebačkoj Policijskoj akademiji, nakon svečanog obilježavanja 30. obljetnice ustroja postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik .

Na pitanje hoće li reagirati, kao što je to učinio u Okučanima kada je zbog HOS-ovih obilježja s natpisom “Za dom spremni” napustio svečano obilježavanje VRO Bljesak, ako obilježja ipak budu u protokolu, rekao je da će reagirati jer djeluje prema svojim principima koje ljudi prepoznaju.

-Sigurno neću dopustiti da se od hrvatske države i simboličkih stvari radi ruglo. Siguran sam da će se premijer potruditi da to bude čisto, ocijenio je Milanović, prenosi Hina.

Vezano za dolazak na obilježavanje Oluje u Knin potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića iz redova SDSS-a, kazao je kako je to dobro, ali da to nije očekivao.

-Sutra je u Kninu proslava, ne komemoracija. Ja ne očekujem od svakoga u Hrvatskoj da slavi na isti način svaku stvar. Zato mi je drago, ako tu ima iskrenosti, a vjerujem da ima, da Milošević dolazi, istaknuo je.

Hrvatska ni u jednom trenutku uz moguća posrtanja u ratu i nakon nikad nije pala u moralnu katastrofu, ocijenio je predsjednik RH i dodao da je bilo grešaka i propusta, što je plaćeno i sudski i materijalno.

-Ostaje jedna mrlja, ali pobjeda je velika, čista i nedvojbena. Onima kojima je krivo, neka im bude krivo i dalje. Zato mi je drago da dolazi Boris Milošević koji je i u mojoj Vladi bio dužnosnik, naglasio je Milanović.

Vezano za kritike oko odlikovanja postrojbe umirovljenog generala Zlatana Mije Jelića, koji je optužen za ratni zločin u BiH, Milanović je naveo kako je najbolje o tome više ništa ne reći.

-Ne gledam na to što Bakir Izetbegović ide redovito na grob rahmetliji Rasimu Dediću, zapovjedniku bosanskohercegovačke vojske koji je u Haagu osuđen na tri godine, a ja ne smatram da je zbog toga ratni zločinac. Dobio je tri godine jer su mu nešto morali nalijepiti, onda je i Milivoj Petković ratni zločinac. Nije svatko tko je dobio kaznu u Haagu ratni zločinac, ocijenio je Milanović.

Ustvrdio je da nisu isti srpski ratni zločinci Ratko Mladić i Radovan Karadžić i Rasim Delić. Poručio je da ne odaje počast nijednom pojedincu, nego svima njima, jer se ne može izabirati.

O optužnici protiv Jelića ističe, ne zna dovoljno, te navodi kako se ne sjeća da je Alija Izetbegović, otac bivšeg bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, imao problema kada su te iste postrojbe pod zapovjedništvom istih ljudi oslobađale Bihać 1995., a ni kada je Alija Izetbegović od Tuđmana dobivao velered kraljice Jelene.

-Neki ljudi su nažalost zarobljenici očekivanja. Od Izetbegovića i nekih u BiH se očekuje da tako reagiraju. Na takav način nećemo graditi dobre odnose između dviju država. Ja rijetko ili nikada ne prozivam ljude u BiH. Vrlo rijetko imam komentare, a posebno ne osobne prirode, rekao je Milanović.

Možda treba početi od toga da se Hrvatima u BiH omogući da sami biraju svoje članove predsjedništva, ustvrdio je i dodao kako je BiH država nastala na dogovoru triju naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata, ali da su “Hrvatima neka prava naprosto ukradena”, prenosi Hina.



Glupa izmišljotina o zajedničkom zločinačkom pothvatu



Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović odlikovao je u utorak postrojbu Prvi hrvatski redarstvenik, te u govoru upozorio na, kako je kazao, “glupu izmišljotinu” da se hrvatski obrambeni rat prikaže kao udruženi zločinački pothvat.



Predsjednik je odlikovanje Red Nikole Šubića Zrinskog uručio postrojbi Prvi hrvatski redarstvenik, na 30. godišnjicu okupljanja 1800 njezinih pripadnika koji su tada počeli obuku za oslobađanje domovine, prenosi Hina.



“Rat smo dobili, rat je gotov i nakon rata bilo je pokušaja da se na Haškom sudu sve to prikaže kao zajednilki zločinački pothvat, ta je namjera propala”, rekao je predsjednik Hrvatske na svečanosti u Policijskoj akademiji, gdje je prije 30 godina temeljem odluke državnog vrha ustrojena prva oružana postrojba Prvi hrvatski redarstvenik.



Zajednički zločinački pothvat jedna od glupljih i ružnijih izmišljotina



“Imali smo i sreće da nijedan od naših generala, a oni su radili po zapovjedi državnog vrha, nije oblaćen i nije na kraju presuđen za taj ‘zajednički zločinački pothvat’ koji je jedna od glupljih i ružnijih izmišljotina koja se Hrvatskoj pokušavala staviti na grbaču”, istaknuo je.



“Ne znam tko je za to kriv, ali sam sretan što je ta loša namjera propala. Na nama je da u miru budemo velikodušni i da pokažemo dobru vjeru, dodao je predsjednik kojega su okupljeni pripadnici postrojbe pozdravili pljeskom.



Pozdravio je obitelji stradalih i nestalih za koje je rekao da su platili najveću cijenu.



Žal što Prvi hrvatski redarstvenik ranije nije dobio status ratne postrojbe



“Sretan sam što vam mogu uručiti odlikovanje, vama i brigadama iz BiH koje su oslobađale Hrvatsku. To je naš i moj dug časti prema vama i prema njima”, rekao je predsjednik, izrazivši žaljenje što Prvi hrvatski redarstvenik ranije nije dobio to priznanje i status ratne postrojbe.



U ime postrojenih redarstvenika odlikovanje je primio predsjednik udruge Prvi hrvatski redarstvenik Zdravko Lončar, istaknuvši da su na to priznanje čekali 30 godina.

(Kliker.info-Fena)