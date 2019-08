Hrvatski novinar Drago Pilsel tvrdi : : Kolinda laže, novinarka JP je bila na sastanku i vjerno je prenijela što je predsjednica rekla

Nije prvi puta da hvatamo Kolindu Grabar-Kitarović u lažima niti je prvi puta da tako ružno napada vlasti BiH. Sve su reakcije koje smo čuli opravdane, kažu u intervjuu za Vijesti.ba novinar i teolog iz Zagreba Drago Pilsel, koji nam otkriva nove informacije o istupu hrvatske predsjednice u Izraelu i spornoj izjavi o BiH, do kojih je došao Novi list.

– Molim Vaš komentar vezan za izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Izraelu o bosanskim muslimanima kao islamistima. Kako komentirate tu izjavu?

PILSEL: Prvo dopustite da preciziramo stvari. Hrvatska predsjednica, kako je to u prvom mahu prenio The Jerusalem Post nije napala ”bosanske muslimane ” direktno, kao takve. Ona je, opet prema pisanju navedena izraelskog dnevnika (koji je vrlo seriozan i ugledan list) kazala za Bosnu i Hercegovinu kako je riječ o ”vrlo nestabilnoj” državi koju su ”u nekim aspektima preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama” kao i da tu državu ”kontrolira militantni islam, koji je dominantan u postavljanju agende”. Sve su to klevete, teške uvrede, ničim dokazane izmišljotine. Da budemo na čisto: BiH ima svoje političke probleme, ”ali nema probleme nekog militantnog islamizma koji bi eventualno bio prijetnja susjedima i Europi”. U potpunosti potpisujem ove riječi odvjetnika Ante Nobila.

– Međutim, hrvatska je predsjednica kazala da je novinarka Jerusalem Posta izmislila, da ona nikada nije izjavila takve stvari.

PILSEL: Nije prvi puta da hvatamo Kolindu Grabar-Kitarović u lažima niti je prvi puta da tako ružno napada vlasti BiH. Sve su reakcije koje smo čuli opravdane. Postoji cijeli historijat objeda KGK na račun BiH, vlasti i društva. Valja kazati da je Novi list danas obavio komunikaciju s novinarkom Greer Fay Cashman i da je ona u pisanoj formi potvrdila da je na vlastite uši čula što je KGK govorila. ”Da, bila sam na njihovom sastanku”, odgovorila je izraelska kolegica e-mailom na pitanje novinara Dražena Ciglenečkog je li ona možda nazočila razgovoru Reuvena Rivlina i Kolinde Grabar-Kitarović.

Dakle, možemo biti sigurni da je Kolinda Grabar-Kitarović svojem domaćinu opširno pričala o stanju u BiH i na granici s Hrvatskoj te o navodnom presudnom utjecaju Irana i terorističkih organizacija na migrante u susjednoj državi, budući da ju je novinarka, ponavljam, na vlastite uši slušala. Kolinda Grabar-Kitarović, očito, nije imala pojma da je na sastanku prisutna i novinarka, što je očito, prihvaćena praksa u Izraelu. Dopustite da kažem i da mi je žao što je većina medija u Hrvatskoj napala izraelsku novinarku i stala na stranu hrvatske predsjednice bez da provjeri sve elemente ovog skandala. Novi list, kojem sam dao 14 godina mog života, jer se radi o vrlo profesionalnoj tiskovini, i ovoga puta nije izdao važno načelo naše profesije: provjeriti, provjeriti i opet provjeriti.

– Zašto je došlo do korekcije u članku Jerusalem Posta?

PILSEL: Na to pitanje novinarka Cashman nije željela odgovoriti. Vjerujem da poštuje poslovne odnosno redakcijske odluke i da ju veže načelo zaštite poslovne tajne, tako nekako. Meni se čini da je prevagnula ideja da je, iz interesa po izraelskoj državi, važno samo malo ”korigirati” članak. Pazite, iz članka je ispala samo rečenica da islamski militanti kontroliraju BiH i određuju agendu. Sada je nemoguće ne zapitati se je li to možda bila posljedica nečijeg pritiska na novinarku. Kolegica je Australka, na sastanku se govorilo engleski, nema šanse da novinarka nije dobro shvatila što je KGK kazala izraelskom kolegi. I, ponovimo, novinarka je ostala ”kod svega napisanog”.

– Koliko su izjave hrvatske predsjednice opasne po odnose između naše dvije zemlje?

PILSEL: Imajući u vidu žestoke reakcije u Bosni i Hercegovini, počevši od promptnog javljanja predsjedavajućeg PBiH, gospodina Željka Komšića, na dalje, svakako možemo ustvrditi da je ovo jedna od najopasnijih predsjedničinih eskapada. Ne pamtim tako oštrih reakcija u tako kratkom vremenu. Složio bih se sa zaključkom jedne političke partije u BiH, mislim da se radi o SDP-u, koja je podsjetila Kolindu Grabar-Kitarović da je zemlja koju predsjeda ”politički subjektu za kojeg je sudskim putem potvrđen doprinos i učešće u Udruženom zločinačkom pothvatu na teritoriji Bosne i Hercegovine”. Ne samo što se moja zemlja, Republika Hrvatska nije ispričala svim žrtvama zločinačke politike osuđene u predmetu ”haška šestorka”, a trebalo je i ispričati se i nadoknaditi štetu stradalnicima zločina u režiji HVO-a, koja je bila produžena ruka HV-a (preporučujem hrvatskoj predsjednici da pročita knjigu generala Janka Bobetka i vidi kako su se dijelovi HV-a pretvarali u HVO), već Grabar-Kitarović i njene stranačke kolege veličaju zločince, posjećuju ih u zatvorima, ”a zločine pokušavaju pravdati navodnom fantomskom prijetnjom militantnog islama”, kaže u priopćenju navedena politička stranka. Izjava hrvatske predsjednice je vrlo opasna, ona kontaminira i destabilizira odnose naših zemalja onako kako zemlju i zrak kontaminira nuklearni otpad. Mislim da su vlasti Bosne i Hercegovine korektno opovrgnule ove nove napade i internacionalizirale problem. Potpuno je u pravo Željko Komšić kada kaže da hrvatska predsjednica minira put BiH prema uključenju u NATO i EU.

– Otkud moralno pravo predsjednici Hrvatske da govori o drugima dok u zemlji u kojoj je predsjednica buja ustaštvo i na sceni je negiranje zločina u Jasenovcu?

PILSEL: Nema tu neke logike. Ona je u potpunosti potkapacitirana osoba za funkciju koju obnaša i to ponavljam od početka njene kampanje za izbore kojom je postala predsjednica. Jedan sam od rijetkih koji je odmah uočio da se radi o evidentno politički nepismenoj i netalentiranoj osobi i tomu se vraćam gotovo svaki tjedan ili toliko često koliko su česti njeni gafovi i skandali. Pa ta žena nije znala značenje pojmova ”seljak” i ”građanin”, a kani doktorirati iz oblasti politologije. Da je politički nepismena govori i podatak, koji je već jako puno puta ponovila, da je Hrvatska bila ”s one strane Željezne zavjese”! Ponavljam, nema kod nje logike, ni sustavnosti, niti konzekventnosti: danas se klanja žrtvama Holokausta u Yad Vashemu, a sutra će, za koji dan hrliti na Thompsonov koncert na Rivi u Splitu u povodu ”Oluje”. Malo bi bila ponosna na antifašizam, malo bi glancala jaja ustašama.

Haris Ljevo (Vijesti)