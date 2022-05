Hrvatski historičar Dragan Markovina : Milanović je veća štetočina od Tuđmana

Dragan Markovina, hrvatski historičar i publicista u intervjuu za Federalni radio kazao je kako HDZ BiH neće bojkotirati izbore, već naprotiv težiti ka što boljem rezultatu, a onda kao i obično blokirati uspostavu vlasti.“Problem je što mi svi zatvaramo oči pred nečim što je očito, a to je da se mi možemo praviti da „treći entitet“ ne postoji, ali on zapravo postoji, dakle ja živim u zapadnom dijelu Mostara i plaćam račune firmi koja se zove EP HZHB, neko ko živi u istočnom dijelu Mostara plaća račune EP BiH. Nažalost. Kao što je sramota i nažalost da se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja BiH“ – istakao je Markovina. Razgovarala Jasenka Tica Isović

U BiH kao da je stalno na sceni neki zamrznuti konflikt koji stalno producira nesreću, nervozu i histeriju oko toga što će biti sa zemljom- kazao je Markovina.

„Ako me pitate kako sa distance izgleda situacija u BiH, mogu vam reći da izleda jako opterećujuće za ljude koji bi recimo htjeli živjeti najnormalnije svoj svakodnevni život.“

Da ste me pitali prije par mjeseci o opstojnosti BiH, prije ruskog napada na Ukrajinu, ja ne bih bio tako siguran da se RS neće otcijepiti.

„Međutim, sada jesam siguran da neće, jer bez efektivne pomoći Rusije to je neostvarivo, ne bi u tome niti Srbija sudjelovala, jer ipak ima dovoljno racionalnosti u Aleksandru Vučiću da to ne napravi. Tako da to se formalno neće dogoditi. BiH će nastaviti postojati, ali mislim da je ogroman problem da ona postoji samo na ovoj razini, da ima granice i da ima pat poziciju unutar zemlje i da ne postoji nikakav unutrašnji dogovor koji će biti na fonu izgradnje zajedničke zemlje pa makar oko neke tri stavri koje ćemo staviti na papir i raditi na njima. Niti to ne postoji i možemo se ovako i deset narednih godina ovim baviti. I to je najveći problem BiH.“

Najava HNS-a o poduzimanju pravnih procedura i političkih koraka za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH na načelima federalizma i konsocijacijske demokratije ne treba zabrinjavati- tvrdi Markovina.

„Neće se od toga dogoditi ništa, to je jasno kao dan kao što je jasno kao dan da će HDZ BiH izaći na izbore i da će nastojati da ima što bolji rezultat i da će onda kao i do sad nastaviti blokirati bilo kakvo formiranje vlasti nakon izbora i to nije sporno. Problem je što mi svi zatvaramo oči pred nečim što je očito, a to je da se mi možemo praviti da „treći entitet“ ne postoji, ali on zapravo postoji i to znamo svi i to posebno znaju ljudi u Hercegovini, dakle ja živim u zapadnom dijelu Mostara dio vremena, pola sam u Splitu i plaćam račune firmi koja se zove EP HZHB, neko ko živi u istočnom dijelu Mostara plaća račune EP BiH. Nažalost. Da je nažalost to je jasna stvar. To postoji sve vrijeme. Nema potrebe da se lažemo. I to je dozvolio Dejtonski mirovni sporazum.“

Isto tako ja dobro znam da su Bošnjaci u Stocu i Čapljini isto tako obespravljeni- naglašava Markovina.

„Čak i ono što im je garantirano na papiru u pozicijama u Općinskom vijeću do zapošljavanja u institucijama da niti minimum nisu dobili. Svi to sve znamo. Ali ne možemo ništa napraviti dok se nešto temeljito ne promijeni. A neće se promijeniti, jer neko ne želi da se promijeni. A Dejton mogu promijeniti samo oni koji su natjerali ove naše da ga potpišu.“

Kada je riječ o Izbornom zakonu moram reći nešto što se vjerovatno neće svidjeti ljudima u Sarajevu.

„Jesu problem BiH i Dodik i Čović, ali ono što je važnija poenta je to da sad maknete njih, evo bonskim ovlastima recimo, onaj ko dođe nakon njih će zagovarati istu stvar iz prostog razloga što ogromna većina Srba i Hrvata podržava te politike. To je stvar oko koje se ne bismo trebali zanositi. I to je suština problema BiH, što ona nema unutrašnji konsenzus o tome kako ona treba izgledati. Ja ne mislim da će HNS napraviti formalno nikakvu teritorijalnu organizaciju niti je to moguće bez novog rata, niti kao što sam već rekao da će bojkotirati izbore, već će bojkotirati uspostavu vlasti nakon izbora. Najiskrenije kažem, stalno sam u Mostaru i pričam s ljudima i preko 95 posto Hrvata jednostavno ne želi da ne ne mogu birati svog člana Predsjedništva, mnogi od njih su glasali za Željka Komšića kad je prvi puta bio kandidat SDP-a, a sad im je ta opcija neprihvatljiva u potpunosti. Dakle, može se ignorirati to raspoloženje, ali ako ga se ignorirqa neće se puno dobiti. Ja se ne slažem ni u čemu sa HDZ-om, ali smatram da BiH nužno treba nekakav unutrašnji dogovor pa i o Izbornom zakonu. Ali ne ide, pa sam u više navrata govorio da se da Hrvatima da biraju člana Predsjedništva, a da se smanje ovlasti Doma naroda i da se ukine mogućnost blokada i da je to već sasvim razumno rješenje. Ali kad jedni popusti na jednom, drugi neće da popuste na drugome i obrnuto i zato mislim da je puno veći problem BiH od potencijalnog raspada koji se neće dogoditi da vječno traje ovo stanje statusa quo u kojem se ništa ne pomiče.“

Društvo u BiH jednostavno želi da to bude tako i to jeste tako, jer biraju jedne te iste i ja sam užasno razočaran zbog toga kao što smo svi mi koji se ne slažemo sa nacionalističkim konceptom BiH i nama jen očito to prihvatiti pa šta bude.

„Ako ništa da nađemo minimalni konsenzus da funkcioniramo, ali to nije moguće bez aktivnijeg pritiska Međunarodne zajednice“- kazao je Markovina.

Milanović je štetočina samo malo manje od Franje Tuđmana zato što na svu sreću nema ovlasti kojen je imao Franjo Tuđman.

„Hrvatski predsjednik nema realne ovlasti, ali kad je riječ o BiH poenta je da i Plenković i Milanović suštinski žele isto, ono sve što želi i Dragan Čović. To nije ništa novo, ali stvar je u tome da naprosto to želi i ogromna većina Hrvata u BiH. Sad je pitanje samo da li je pošteno i uredu, a mislim da nije, da iko iz zagreba se bavi time kako će izgledati Izborni zakon u BiH. Kao što nije uredu da se iko iz Srbije bavi kako će izgledati bilo šta u BiH. To nije pristojno, jer je BiH međunarodno priznata država i Hrvati imaju mehanizme u njoj i koriste ih da bi se zaštitili. Te iste mehanizme imaju i Srbi i Bošnjaci. Nema potrebe producirati nervozu i sa strane nametati bilo šta, nažalost to radi Hrvatska“- kazao je između ostalog Markovina.

(Kliker.info-FTV)