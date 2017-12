Hrvatski advokat Anto Nobilo : UZP je definiran presudom, RH se treba nagoditi s logorašima

Predstavnici Saveza logoraša BiH sastali su se u srijedu u Zagrebu s odvjetnikom Antom Nobilom kako bi nakon punomoćne presude Prliću i drugima razmotrili mogućnosti tužbe protiv Republike Hrvatske. Nobilo je u razgovoru za N1 objasnio imaju li logoraši mogućnost tužbe i koji su daljnji koraci po tom pitanju.

Nobilo kaže da bi za Hrvatsku najbolje bilo nagoditi se sa logorašima iz BiH, jer postoje uvjeti za podizanje tužbe.

“U ovom trenutku Vlada neće pristati jer je premijer rekao da neće pristati, da tu nema pravnog osnova i to unaprijed dok još nije proučio situaciju. Međutim, život ide dalje, stvari se mijenjaju politički, njegov stav se promijenio od jednog tjedna kad je izrečena presuda pa do drugog tjedna, tako da po meni bi za hrvatsku Vladu bilo najelegantnije napraviti nagodbu, pokazala bi demokratičnost i širinu, pokazalo bi distancu prema zločinima koji su se desili u ime Hrvatske 1993. i to bi u moralnom i političkom smislu bilo za hrvatsku državu jako dobro“, rekao je Nobilo.

Na konstataciju da bi tim potezom potezom vlasti u Hrvatskoj priznale UZP, Nobilo kaže: “UZP je definiran presudom, priznali to naši političari, ne priznali, on kao pravna činjenica u ovom svijetu egzistira“.

