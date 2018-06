Hrvatska stranka BiH prozvala Čovića :Insistiranje HDZ BiH da se koristi popis iz 2013. je priznanje etničkog čišćenja

Hrvatska stranka BiH smatra kako se HDZ BiH neprihvatljivim destrukcijama, maksimalističkim stajalištima i iskrivljenim tumačenjem odluke Ustavnoga suda BiH u predmetu Ljubić doveo u bezizlaznu situaciju i definitivno ušao u nepotrebni sukob sa međunarodnom zajednicom.

Navode da je za Hrvatsku stranku BiH, ali i za hrvatski narod u cjelini, posebno štetno i neprihvatljivo odbijanje HDZ BiH da se kod popune Doma naroda Parlamenta FBiH koristi popis pučanstva iz 1991.godine. Potpuna je neistina i velika obmana tvrdnja iz te stranke da se popisom iz 1991.godine onemogućava mehanizam tzv. legitimnoga izbora odnosno predstavljanja.

– Dapače, ako bi se kod izračuna broja izaslanika u federalnome Domu naroda koristio popis iz 2013.godine, to bi značilo da HDZ BiH jednostrano poništava Aneks 7 Ustava BiH, odnosno da je za tu stranku povratak prognanika završena priča čime u biti priznaje sve posljedice etničkoga čišćenja.

Hrvatska stranka najoštrije osuđuje ta stajališta i poziva vođu HDZ BiH da se prestane ponašati ignorantski i da se osobno vrati pregovorima a ne da šalje svoje suradnike, što je samo znak da Čović i njegova stranka ne žele kompromis oko izmjena Izbornoga zakona.

Hrvatska stranka BiH apsolutno podržava stajališta svih onih stranaka koja podrazumijevaju izračun broja izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBiH na temelju popisa pučanstva iz 1991.godine. U tom smislu predlažemo da se poveća broj izaslanika u Domu naroda i da se ubuduće bira po 19 izaslanika u svakome nacionalnome klubu.

– Tražimo od HDZ BiH, kao pregovarača, da zastupa stajalište da se iz Posavskoga i Livanjskoga kantona biraju pod dva, umjesto po jednoga izaslanika kako je to bilo do sada. To bi bio doprinos jačanju hrvatskih nacionalnih interesa i zadovoljavanje europskih demokratskih vrijednosti i poštivanje ljudskih prava, odnosno pozitivne diskriminacije.

(Kliker.info)