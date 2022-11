Hrvatska nakon sjajnog preokreta poslala Kanadu kući (Video)

Reprezentativci Hrvatske su nakon preokreta u prvom poluvremenu savladali selekciju Kanade konačnim rezultatom 4:1, te tako dodatno zakoplikovali situaciju u grupi F.

Šok za Hrvatsku već u drugoj minuti utakmica. Borjan je ispucao loptu, Larin ju je primio i proslijedio do Buchanana. On je ubacio s desne strane, a Davies utrčao ispred Juranovića i glavom matirao Livakovića, za 0:1.

Sedam minuta poslije, Hrvatska je uzvratila. Kramarić je pokušao ubaciti s desne strane, blok je to skrenuo i izazvao određene probleme Borjanu, ali je lopta ipak završila u rukama kanadskog golmana.

Kovačić je u 22. minuti lijepo prošao i podvalio loptu za Livaju, no on je bio u padu i nije uspio uputiti kvalitetan udarac pa je to Borjan lako obranio.

Kramarić je lijepo realizirao priliku na dodavanje Livaje, ali je Livaja bio u ofsajd poziciji, te je gol Hrvatske poništen u 26. minuti.

Najbolju priliku Hrvatska je imala u 35. minuti, kada je Kovačić poslao dobru loptu za Livaju, koji je malo iskosa probao svladati Borjana, no on je to odbio u korner.

Hrvatska je samo minut poslije uspjela stići do izjednačenja. Perišić je na lijevoj strani ubacio loptu, a Kramarić lijepo pogodio drugi ugao Borjanovog gola.

Potpuni preokret na utakmici Hrvatska kreira u 44. minuti meča. Juranović je povukao napad i zabio se u sredinu, na tren je izgubio loptu, ali ona mu se vratila. Zatim ju je proslijedio do Livaje, a on je s vrha šesnaesterca neobranjivo pogodio uz stativu.

Prvu priliku u drugom poluvremenu Vatreni su imali u 54. minuti utakmice. Modrić je odigrao povratnu loptu za Kramarića. Pucao je iz prve, kanadski golman je ovaj puta dobro reagirao.

Perišić je sjajno ubacio sa lijeve strane za Kramarića, koji odlično prima odlično loptu i lijepo lijevom nogo šutira, te matira golmana Borjana za 3:1.

Vatreni su pokušali u 78. minuti, Perišić je gađao prvu stativu, Borjan je to odbio do Kovačića, a on se spetljao i nije uspio uputiti udarac. Proslijedio je loptu do Brozovića, koji iz čiste situacije pogađa kanadskog golmana.

Petković je primio loptu i gurnuo je prema naprijed, kanadski stoper je pogriješio, a Oršić i Majer su išli sami na Borjana. Oršić je bio nesebičan i dodao Majeru na prazan gol, za konačnih 4:1

Hrvatska je ovom pobjedom izbila na prvo mjesto svoje grupe, te imaju isti broj bodova kao i Maroko. Kanada ovim porazom je ostala na posljednjem mjestu bez osvojenih bodova, te će za njih posljednja utakmica biti samo formalnost. Ipak Hrvatskoj u posljednjem kolu je dovoljan bod protiv Belgije, kako bi nastavili takmičenje.

Svjetsko prvenstvo, grupa F, drugo kolo:

Hrvatska – Kanada 4:1 (Kramarić 36’, 70’, Livaja 44’, Majer 90+3'/Davies 2’)

(Kliker.info-SC)