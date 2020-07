Holandski novinar Huub Jaspers tvrdi : Clinton je upozoren da slijedi napad na Srebrenicu

Holandski novinar i TV dokumentaris Huub Jaspers svoj film Why Srebrennica had to Fall utemljio je na analizi dokumenata dajući racionalna objašnjenja mnogim kontraverzama koje su hranile maštu političkih skeptika i javnosti gladne senzacija. Ti dokumenti nedvosmisleno pokazuju, kaže Jaspers u razgovoru za Al Jazeeru, da je administracija predsjednika Billa Clintona posjedovala operativne podatke koji su govorili da će tri istočnobosanske enklave Srebrenica, Žepa i Goražde biti meta napada vojske bosanskih Srba.

Pored toga, dokumenti otkrivaju i da je američka administracija na sastanku održanom 28. maja 1995. godine donijela odluku o neizvođenju potencijalnih NATO zračnih udara na položaje bosanskih Srba ne obavijestivši o tome svoje saveznike, ponajprije Holanđane koji su imali bataljon svoje vojske na terenu – u Srebrenici. Ono što najviše zastrašuje, priznao je Jaspers, jeste cinizam i politički pragmatizam koji su najviši američki dužnosnici zaduženi za nacionalnu sigurnost Anthony Lake i Sandy Berger otvoreno pokazivali.

Na direktno pitanje da li su Britanci i Amerikanci znali za plan napada na Srebenicu nekoliko mjeseci prije kobnog jula 1995 jaspers je odgovorio potvrdno.

– Da znali su. Otkrio sam dokaze koji govore u prilog tome. Holandski ministar odbrane Jorris Voorhoeve nakon pada Srebrenice je obaviješten o tome i govorio je o tome javno ne pominjući koje su dvije zemlje u pitanju, ali ja sam otkrio da su u pitanju SAD i Velika Britanija. U drugim dokumentima, onim obavještajnih službi objavljenih 2013. pronašao sam dokaze da je komandant UNPROFOR-a u Sarajevu Rupert Smith govorio već u maju 1995. da Srbi žele osvojiti enkalve i da međunarodna zajednica mora nešto poduzeti ili će se desiti nešto strašno.

Da li je Bill Clinton znao za planove vojske bosanskih Srba da zauzmu tri enklave u istočnoj Bosni?

– Da, bio je informaran. CIA je znala za te planove. Morao je biti informiran o tome jer je taj Balkan Task Force bila specijalno oformljena agencija sa zadatkom da okuplja sve informacije na jednom mjestu i da obavještava predsjednika. Ali, moram razdvojiti dvije strane. Na jednu stranu jeste eliminacija enklava i progon ljudi, a na drugu strani su masovna ubistva. Ja nikada nisam našao u dokumentima dokaz da su znali da će toliko ljudi biti ubijeno – da će biti pobijeni svi muškarci nakon pada enklave. S druge strane, našli smo u dokumentima upozorenja da će se desiti humanitarna katastrofa nakon što Srbi zauzmu enklavu.

(Kliker.info -AJB)