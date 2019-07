HNS pred potpunim raspadom : Četiri stranke s hrvatskim predznakom okrenule leđa Ljubiću i Čoviću!

Predsjednik Hrvatske republikasnke stranke Slaven Raguž i predsjednik Čapljinske neovisne liste Mirko Vasilj uputili su zajedničko pismo u kojem su objavili da napuštaju HNS, jer, kako kažu, on više nema smisla za djelovanjem.

“Nakon što se dopustila propast Aluminija, koji je gospodarska žila kucavica područja gdje žive Hrvati i nakon što je izostala odgovornost čelnika hrvatskoga naroda, osobito onih koji sudjeluju u radu Vlade FBiH, postavlja se pitanje smisla političkog djelovanja HNS-a.



Propast Aluminija i izostanak osjećaja odgovornosti, dapače ponovna zlouporaba institucije HNS-a za skrivanje odgovornosti, su jednostavno stvari preko koje ne želimo proći. Bili smo protiv političke reafirmacije stranaka koje su bile dio Platforme i Alijanse bez ikakvog ispita savjesti tih stranaka; ustali smo protiv diktata na plenarnoj sjednici HNS-a kada smo jedini kandidirali Člana Predsjedništva HNS-a kojeg nije izdiktirao Dragan Čović, jedini smo glasovali protiv aktualnog i za branitelje HVO-a diskriminatornog prijedloga Zakona o razvojačenim braniteljima, pismenim putem od hrvatskih čelnika slali prijedloge za apelacije ustavnom sudu, jedini smo bili protiv podrške izgradnji Bloka 7, protiv izglasavanja Proračuna Federacije bez izmijenjenog izbornog zakona itd.



Unatoč svemu tome, iz poštovanja prema instituciji HNS-a, nastavili smo s radom u toj instituciji. No, kada smo inzistirali na hitnom zasjedanju Odjela gospodarstva GV HNS-a, gdje bi se koordinacijom hrvatskih ministara iz Vlade FBiH, ljudi iz Aluminijskog i vanjskih stručnjaka našlo rješenje za ovo poduzeće, kako bi se izbjegla havarija, prijedlog nam je odbijen obrazloženjem za malu djecu.



Smisao djelovanja HNS-a BiH gubi u trenutku kada ne samo da se izbjegava odgovornost u procesu propasti, nego se zlorabi HNS kako bi se tražilo opravdanja i odgovornost prebacila na “tržište”.



Isto ono tržište gdje se stotinama i stotinama milijuna KM pomaže rudnike i gubitaše po Bosni. Hrvati u BiH imaju sve poluge u svojim rukama kako bi vodili pro-aktivnu politiku. Aktivno sudjeluju u vlasti na svim razinama gdje umjesto politike snage i nacionalne dosljednosti vode politiku linije manjeg otpora. Sramotno je da se hrvatski ministri u Vladi FBiH, jednako kao i zastupnici u Parlamentu stavljaju na stranu politike sarajevske političke elite, protiv koje se tobože u javnosti borimo. Hrvati u vlasti kao aktivni sukreatori neravnopravnosti svoga naroda u BiH.



Do vremena kada će ova institucija uistinu biti Hrvatski narodni sabor, a ne instrument u rukama HDZ-a BiH i njihovih pijuna. Odluku nismo objavljivali javno, nego, poštujući institucije HNS-a, čekali smo ranije najavljenu sjednicu Predsjedništva HNS-a, kako bi istu obznanili prvo samome Predsjedništvu i Glavnom vijeću, pa tek onda javnosti. HNS mora biti nadstranačka institucija i najviša politička instanca hrvatskoga naroda u BiH. U ovom trenutku HNS to nije. Ne želimo biti dio toga i pred poviješću, koju budu učili oni koji se usude ostati ovdje, ne želimo snositi suodgovornost za to”, navodi se u zajedničkom pismu ove dvije stranke.



Podsjećamo, pored ove dvije stranke, HNS su napustili Hrast i Hrvatska nezavisna lista.



Tokom današnje sjednice Predsjedništva HNS-a u Mostaru, Raguž i Vasilj su demonstrativno napustili sjednicu.



“Ja ovo ne bih nazvao ni raspadom ni raskolom. Pozivali smo da se poštuje institucija HNS-a. Željeli smo im sve reći u lice. HNS je neminovnost hrvatskog naroda u BiH, ali jedno je teorija, a drugo jepraksa”, poručio je Raguž nakon napuštanja sjednice.



On je istakao kako ne želi biti dio ovakvog HNS-a.



Predsjednik Hrvatskog saveza HKDU Hrast Pero Barbarić istakao je da su razlozi za napuštanje HNS-a nedosljedno i politikantsko povlačenje ustavne apelacije Borjane Krišto, neodgovorno ponašanje Bože Ljubića i činjenica da ova organizacija služi isključivo interesima HDZ-a.



“HDZ BiH jedini ima stvarnu moć unutar HNS-a, i jednostavno ne želi biti autentičan i dosljedan iz nama nerazumljivih razloga, oni žele koristiti HNS kao paravan za skrivanje i pokušavaju stvarnu odgovornost HDZ-a BiH za sudbinu hrvatskog naroda prenijeti na HNS”, kazao je Barbarić.