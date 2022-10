Hitna sjednica CIK-a : Utvrđeni rezultati općih izbora osim za predsjednika i potpredsjednike RS-a

Na posljednjoj hitnoj sjednici Centralne izborne komisije BiH donesen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Ovim je CIK BiH ispoštovao rok za utvrđivanje preliminarnih rezultata izbora, koji istječe u ponoć – no, ipak, djelomično.

Sjednici je prisustvovalo 5 članova Komisije, čime je bio osiguran kvorum. No, u osvrtu na, kako su kazali, popravljanje grešaka općinskih izbornih komisija i raznih nepravilnosti, rezultati za predsjednika i potpredsjednika RS-a bit će utvrđeni naknadno, stjecanjem neophodnih uslova za utvrđivanje izbornih rezultata za navedeni nivo vlasti.

“Treba voditi računa da se naredba za izbornu utrku za predsjednika i potpredsjednike RS-a odnosi na prebrojavanje ne samo rezultata nego i na neiskorištene listiće, ostećene, nevažeće… To je opsežan posao, ali Glavni centar je, čini mi se, pola već uradio i u punom kapacitetu prelazi na realizaciju do kraja te naredbe te ćemo narednih dana imati čistu situaciju”, kazao je Željko Bakalar, član CIK-a BiH.

Rezultati su utvrđeni za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske i skupštine kantona u Federaciji. Ipak, na sjednici su se osvrnuli na mukotrpan proces kojem su, kako tvrde, bili izloženi poslije održanih izbora.

“Mi smo 6. oktobra u 12:44 morali izdati naredbu kojom se gradskim izbornim komisijama naređuje da izvrše unos rezultata jer ga nisu uradili do tada. Ta naredba je morala biti izdata Zenici, Banjoj Luci, Sarajevu, Sanskom Mostu, Laktašima, Livnu, Brčkom, Posušju. To su neshvatljiva kašnjenja. Nakon svega toga, kada je sva ta muka nama došla na red, onda je CIK prozivan kao da mi to ponovno brojimo. Mi popravljamo ono što nije kvalitetno urađeno na nivou općina u Bosni i Hercegovini”, istakao je predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović.

Arnautović je naglasio da se CIK suočava sa nezapamćenom političkom hajkom određenih struktura koje ne poznaju zakonske mogućnosti.

Kako je saopćeno iz CIK-a BiH, odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine stupa na snagu danom donošenja i objavit će se, kao i utvrđeni rezultati, na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, i smatrat će se da je danom objave dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Dani nedjelja, ponedjeljak i utorak, odnosno 23., 24. i 25.10.2022. godine do ponoći su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv Odluke o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine se dostavljaju isključivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Protokol Centralne izborne komisije BiH će raditi sutra, u nedjelju, 23.10.2022. godine, u vremenu od 08 do 16 sati.

Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.

Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate.

Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

(Kliker.info-FTV)