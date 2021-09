“Historijski vremenski događajm” : Poplave u New Yorku i New Jerseyu odnijele najmanje devet života (Video)

Neki ljudi su ostali zarobljeni u poplavljenim podrumima svojih kuća, dok je jedno tijelo pronađeno u vozilu.

Guverneri New Yorka i New Jerseya proglasili su vanredno stanje, a gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio nazvao je to “historijskim vremenskim događajem”.

Najmanje 20 cm kiše palo je tokom jednog sata u njujorškom Central parku.

Gotovo sve linije podzemne željeznice u New Yorku zatvorene su, a vozilima koja nisu za hitne slučajeve zabranjen je pristup cestama. Mnogi letovi i vozovi iz New Yorka i New Jerseyja su obustavljeni.

Gradonačelnik grada Passaic u New Jerseyju, Hector Lora, rekao je za CNN da je tijelo muškarca u 70-im godinama pronađeno u vozilu koje je odnijela poplava.

NBC New York izvijestio je da je u New Jerseyju umrla još najmanje jedna osoba. NBC i AFP izvijestili su da je u New Yorku umrlo sedam ljudi, od kojih su neki zarobljeni u podrumima.

Među žrtvama u New Yorku je i dvogodišnji dječak.

Snimci na društvenim mrežama pokazuju vodu koja se slijeva u stanice podzemne željeznice i domove, te poplavljuje puteve.

Američka nacionalna meteorološka služba proglasila je vanredno stanje u New Yorku, Brooklynu, Queensu i dijelovima Long Islanda i izdala upozorenje o tornadu za dijelove Massachusettsa i Rhode Islanda.

Vanredno stanje zbog poplava, za razliku od upozorenja, objavljuje se u “izuzetno rijetkim situacijama kada se dogodi ili će se uskoro dogoditi ozbiljna prijetnja po ljudski život i katastrofalna šteta od poplave”, rekao je NWS.

(Kliker.info-RSE)