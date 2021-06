Historijski uspjeh : Zmajice spektakularnom igrom savladale Hrvatsku i prošle u četvrtfinale Eurobasketa

Ženska košarkaška reprezentacija BiH je ostvarila historijski plasman u četvrtfinale Eurobasketa.

Zmajice su danas u regionalnom derbiju savladale Hrvatsku sa 80:69 i plasirale se u četvrtinale Evropskog prvenstva.



Tokom cijele utakmice viđena je dosta kvalitetna igira obje selekcije, koja je rezultirala i jako velikom i neizvjesnom borbom.

Prva četvrtina pripala je Zmajicama rezultatom 19:18, ali su u drugoj Hrvatice bile bolje, dobile je 18:14, te na poluvrijeme otišle sa prednošću od tri poena razlike (36:33).



Ipak, drugo poluvrijeme protiče u fenomenalnoj igri bh. djevojaka koje preuzimaju kontrolu nad utakmicom i stižu do prednosti, te na ulasku u četvrtu dionicu imaju vodstvo od dva poena razlike (52:50).



U nekoliko navrata su se bh. košarkašice odlijepljivale na plus 4 sa nekoliko šansi da povećaju tu prednost, ali to im nije polazilo za rukom do sredine četvrte četvrtine kada uspijevaju otići na plus 8 (69:61).



Do kraja utakmice svjedočili smo spektakularnoj igri na obje strane, ali su Zmajice odličnim pristupom u završnici uspjele održati prednost, pa čak i povećati istu, te na kraju slaviti sa 80:69.

Naša reprezentacija će u četvrtfinalu Evropskog prvenstva igrati protiv selekcije Francuske, a ovaj susret na rasporedu je u srijedu.

(Kliker.info-Sport1)