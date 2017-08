Historijski uspjeh u Winston-Salemu : Džumhur savladao Edmunda i plasirao se u prvo ATP finale u karijeri (VIDEO)

Damir Džumhur je ostvario plasman u svoje prvo ATP finale u karijeri nakon što je u polufinalu c savladao Britanca Kylea Edmunda sa 1:6, 7:5, 6:3.Prvi set donosi jako lošu igru bh. tenisera. Pravio je veliki broj grešaka, pa usprkos činjenici da je napravio break u prvom gemu, ostatak meča je donio dominaciju Britanca koji je prvi set lagano dobio sa 6:1 za 29 minuta.

Drugi set donosi znatno bolju igru Džumhura. Vidjelo se kako je mnogo smireniji, a odlična igra se isplatila u 12. gemu drugog seta kada je Edmundu oduzeo servis, te je ovaj dio igre riješio u svoju korist sa 7:5 i izjednačenje rezultata na 1:1 u setovima. Damir je do velike prednosti stigao u četvrtom gemu trećeg seta. Osvojio je poen na protivnički servis i poveo je s 3:1, da bi potom Edmund imao dvije break lopte na Džumhurov servis.

Srećom, nije ih iskoristio i bh. teniser je došao do velike prednosti od 4:1. Međutim, servis ga je stao osmom gemu trećeg seta. Edmund je iskoristio greške i vratio je break za 4:3, ali tu nije kraj uzbuđenjima. Fantastičnom igrom već u narednom gemu Damir dolazi do novog breaka za 5:3 i servis za pobjedu. Uspio je Damir potom da dođe do gema na svoj servis i da osvoji treći set sa 6:3, te da se plasira u finale, prvo ATP finale u karijeri.

Džumhuru je ovo druga pobjeda u isto toliko mečeva protiv Britanca, a savladao ga je i u prvom kolu Australian Opena prošle godine.Naš teniser u finalu se će igrati protiv boljeg iz duela Bautista (Špa) – Struff (Njem).

