Historijski uspjeh : Rukometaši BiH pobijedili u Češkoj i plasirali se na Evropsko prvenstvo ! (VIDEO)

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na Evropsko prvenstvo nakon večerašnje pobjede na Češkom u Ostravi. Rezultat je bio 24:23.

U vrlo izjednačenom prvom poluvremenu timovi su često smjenjivali u vodstvu, a dobra igra Zmajeva na oba kraja terena krunisana je vodstvo gostiju nakon isteka tridesete minute.

Do 11:10 u poluvremenu s iznimno kvalitetnom igrom u odbrani oba tima, bh. igrači stigli su uz veliku borbu protiv favorizovanog rivala koji je, podsjećamo, izabranike Bilala Šumana ranije u kvalifikacijama bez mnogo poteškoća savladao u Tuzli.

Već na otvaranju drugog dijela igre, domaćin je doživio težak udarac. Šteman Zeman je isključen iz igre što je olakšalo posao bh. rukometašima u napadu.

Redale su se i dalje promjene u vodstvu uz napomenu da je golman domaćih Martin Galia imao nekoliko sjajnih intervencija iz čistih situacija za gostujuće igrače.

Važan detalj vidjeli smo u 52. minuti. Tek tada, Češka je stigla do dva gola viška, ali je bh. tim ekspresno poravnao, a zatim i poveo. Mini serija od 3:0 i vodstvo četiri minute prije kraja, 22:21.

Drama i do kraja meča. Mnogo nervoze i igrač manje od 28. minuta do kraja susreta. Ali onda je Ivan Karačić pogodio za 24:23 i u tom trenutku bilo je jasno da je bh. rukomet stigao do velikog uspjeha.

Podsjećamo, BiH je dosad igrala na jednom velikom takmičenju: Svjetskom prvenstvu. Ovo će biti prvo učešće na evropskoj smotri najboljih nacionalnih timova.

Prvo ime meča bio je Nikola Prce koji je odigrao još jednu veliku utakmicu. Stasiti Hercegovac postigao je nevjerovatnih deset golova.

U našoj kvalifikacijskoj grupi prvo mjesto pripalo je Češkoj Republici, drugoplasirana je Bjelorusija dok BiH na prvenstvo ide kao najbolja iz poretka trećeplasiranih timova.