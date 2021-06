Historijski plasman: Zmajice u drugom krugu Eurobasketa

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Turske rezultatom 64:54 izborila je drugu pobjedu na Eurobasketu i historijski plasman u narednu fazu takmičenja.

Zmajice su, nakon pobjede nad Belgijom jučer, odlično otvorile i meč protiv Turske i došle do vodstva već na samom startu od 10 poena razlike.



Na startu druge dionice bilo je plus 12 (22:10), no onda Turkinje prave fantastičnu seriju i dolaze do poravnanja 22:22. Na poluvrijeme smo otišli sa pola koša razlike (27:26).



Treća dionica pripala je Turkinjama. Naše rivalke došle su do osam poena prednosti, uoči posljednje dionice, gdje smo ponovo digli nivo igre.



Nevjerovatno smo ušli u posljednju dionicu serijom 17:0 i došli nadomak pobjede. To je lako održano do kraja i bh. košarkašice su prošle u drugu fazu Eurobasketa. Već smo u nokaut fazi, no ukoliko osvojimo prvo mjesto, za što postoje šanse, možemo i direktno u četvrtfinale.



Jonquel Jones je bila najefikasnija u našim redovima sa 22 poena, 15 skokova i tri asistencije. Matea Tavić je dodala 14 u našim redovima.



Kod Turkinja, Melis Gulcan je bila jedina dvocifrena sa 15 poena.

