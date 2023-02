Historičar i bivši bh. diplomata Slobodan Šoja : S Rusima možemo imati bolju situaciju, ali nam ne daju

O tome može li biti neposrednijeg i jačeg utjecaja Rusije u BiH i šta bi to značilo – za Plenum su govorili Slobodan Šoja, Neven Anđelić i Zlatko Hadžidedić.

“Svaka velika sila je velika sila ukoliko u nekoj drugoj zemlji na razne načine pravi ili provodi svoj utjecaj””, istakao je historičar i bivši bh. diplomata Slobodan Šoja.

Kako je kazao, to rade i Kinezi i Amerikanci i Rusi i Francuzi i svi: “Samo je stvar u metodologiji potpuno drugačija. Kod Rusa se to radi na onaj orijentalni, nedemokratski sistem – glava na glavu. Nekoliko barona iz Republike Srpske ima neku privilegiju da ponekad otputuje, da se s nekim sretne i tako se sve završava. Međutim, pogledajte koliko kod nas ima medija, portala, televizija koje plaćaju sa Zapada, nevladinih organizacija. Koliko je nevladinih organizacija koje Rusi finansiraju? Mislim da nema nijedna – možda jedna ili dvije, ali to su neke malo ekstremističke. Koliko ima medija u BiH koje finansiraju Rusi? O tome treba razmišljati. Znači – utjecaj Rusije je nikakav”.

Naglašava da je za Rusiju najvažnije da se onemogući u državnom parlamentu da se BiH priključi NATO-upaktu.

“To je elementarna stvar. Ali opet vidite nije uspio Dodik da se slika sa Putinom kako mu daje orden, što znači da je to jedan potpuno nebitan događaj. Utjecaju se mora suditi na razne načine i mislim zaista da nemamo neke velike štete od ruskog utjecaja ili ga ja nešto posebno vidim. Oni u BiH nemaju većih problema, oni bi željeli i veću saradnju. I to bi se moglo postići. Možda i oni nisu dovoljno aktivni u Federaciji, trebali bi biti, ali naravno ne na političkom planu, nego na ekonomskom. Ili na kulturnom planu, da se što više kulturnih događaja pravi ovdje.

Da se kaže nije to nikakva politika nego da se naviknete da gledate u Rusima i nešto drugo, ne samo one političare koji se ponašaju kako se ponašaju nego su tu ljudi s kojima mi možemo sarađivati. Ali mi imamo, da li je to mržnja, suludost, želja da govorimo loše protiv Rusa. Daleko, od toga da ja podržavam agresiju, to je nešto što se nije trebalo raditi. Ali mislim da griješimo jer možemo sa Rusijom imati puno bolju situaciju, barem na ekonomskom planu, ali nam ne daju. Ja sam jednom razgovarao sa jednom osobom jako visokom iz EU.

Malo sam se našalio i kazao šta mislite da Predsjedništvo BiH odluči da napravi trilateralu BiH-Turska-Rusija, da budu samo ekonomske teme i da se dogovorimo o izvozu naših proizvoda. I da se napravi jedan specijalni ekonomski sporazum između te tri zemlje. Iz EU su mi rekli da to ne bi dozvolili”, zaključio je Šoja.

(Kliker.info-FTV)